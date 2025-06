O que pensa e como se prepara um piloto da Stock Car antes da largada?

Largada de corrida no Velopark, em Santa Cruz do Sul. Marcelo Machado de Melo / Divulgação Stock Car

O ronco alto dos motores dos carros da Stock Car se silenciam momentos antes da largada de uma corrida. É o momento do piloto se concentrar, fechar a estratégia com os engenheiros e buscar boas energias antes de acelerar muito em busca da vitória.

Antes da largada no Velopark, em Nova Santa Rita, onde está sendo disputada a terceira etapa da Stock Car Pro Series, conversamos com pilotos para saber o que pensam e como é a preparação antes de largar.

Segundo colocado na corrida sprint, no sábado (7), o gaúcho César Ramos, 35 anos, de Novo Hamburgo, ouve música em seu fone de ouvido e aproveita do fator casa para buscar boas energias dos seus conterrâneos.

— Cada corrida é diferente a sensação. Correr em casa me dá um pouco de ansiedade, mas temos de buscar o melhor resultado possível, para todo o público gaúcho e minha família. Fazer uma largada limpa é o primeiro passo e antes fico pensando na estratégia que tenho que fazer — conta Ramos.

Gabriel Casagrande, 30 anos, que é natural do Paraná, mas tem raízes do Rio Grande do Sul, já venceu duas vezes no Velopark. Seu ritual pré-prova é mais tranquilo, tentando manter a serenidade antes de entrar no carro.

— Primeiro quero que meu carro funcione para chegar até o final. Segundo, falando do Rio Grande do Sul, tenho um carinho especial, meu pai é daqui e é sempre muito bacana ter essas pessoas aqui comigo. Consigo trazer essa energia boa para dentro do carro — relata Casagrande.

Cada piloto tem a maneira de concentrar. Alguns preferem não falar com ninguém e ficam concentrados exclusivamente no que farão dentro da pista. Outros gostam de ter contato com familiares e fãs. O importante, no fim, é conquistar o melhor carro possível dentro da pista.