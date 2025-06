O que explica a falência do Brescia e de outros tradicionais times de futebol? Assista ao podcast

Brescia foi fundado há 114 anos e agora pode ser extinto. MIGUEL MEDINA / AFP

O Brescia, histórico clube do futebol italiano, entrou com pedido de falência na última semana por uma dívida de 3 milhões de euros (R$ 19 milhões na cotação atual).

Com isso, a equipe corre o risco de ser extinta ou então ter de recomeçar desde a última divisão da Itália. O clube pode ser recriado com outro nome e iniciar sua trajetória de baixo, como aconteceu com outros times do país, como a Fiorentina e o Parma.

Seria o fim de uma história de 114 anos, que conta com nomes como dos craques Pep Guardiola, Roberto Baggio, Andrea Pirlo e Mario Balotelli.

Mas o que explica essa falência e a de outros tradicionais times de futebol? É a discussão no Deu Liga desta semana.

O novo episódio do podcast conta a história do time da Lombardia, lembra outras equipes que "deixaram de existir" e destrincha as duras regras das ligas europeias sobre controle de gastos.

