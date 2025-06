O que é a regra "weather delay", que atrasou partida do Mundial de Clubes

Aviso de atraso por conta do mau tempo.

"Weather delay! A partida vai recomeçar o mais breve possível", este foi o aviso no telão do Orlando City Stadium, onde Ulsan e Mamelodi Sundowns estavam programados para se enfrentar, nesta terça-feira (17), às 19h. No entanto, por conta da condição climática, o duelo foi adiado por mais de uma hora.