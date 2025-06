"O goleiro titular tem 44 anos, isso é incrível"; veja o que o Borussia Dortmund sabe sobre o Fluminense

Julian Brandt disse que o Dortmund quer dominar a partida. Rodrigo Oliveira / Agencia RBS

O goleiro Fábio e o zagueiro Thiago Silva foram os nomes do Fluminense mais citados pelo técnico e pelos jogadores do Borussia Dortmund, na entrevista coletiva oficial desta segunda-feira (16), véspera da partida entre as duas equipes, pelo Mundial de Clubes, em Nova Jersey.

A longevidade do goleiro de 44 anos impressionou sobretudo o treinador da equipe alemã, o croata Niko Kovac.

— O goleiro titular do Fluminense tem 44 anos, isso é incrível. Ainda estar jogando no gol com 44 anos, depois de você cair 20 vezes por treino, deve doer muito (risos)...— brincou.

Já o meia Julian Brandt também fez alusão à idade de Fábio, sem, contudo, mencionar o nome do atleta.

— Tivemos várias sessões de análise. Vimos muitos vídeos do ataque deles. Sabemos que querem jogar futebol, como todo time brasileiro. Mas temos que impedir isso. Queremos a bola, queremos fazer gols, pressionar alto. Conhecemos o Thiago Silva e o lendário goleiro deles de 44 anos. Mas encontraremos soluções para o estilo deles. Com todo respeito ao Fluminense, queremos dominar o jogo — afirmou.

Elogios a Renato

Já Niko Kovac fez elogios ao estilo de jogo da equipe de Renato Portaluppi.

— O Fluminense é um time técnico, com estilo brasileiro. Eles gostam da posse de bola e de desacelerar o jogo, como muitos brasileiros. Além disso, têm muito talento individual — analisou.

Kovac disse que espera jogar com a torcida contra na partida desta terça-feira (17).

— O valor desse torneio é enorme no Brasil. Esperamos muitos torcedores do Fluminense aqui. Sinceramente, acho que eles terão mais torcedores do que nós. Mas estou certo de que meu time sabe o que precisa fazer para vencer — declarou.

O volante Pascal Gross, por sua vez, garantiu que o Borussia Dortmund sabe tudo sobre o Fluminense.

— Analisamos tudo: como atacam, como defendem, a formação, a movimentação. Preparamos este jogo como preparamos uma partida de Champions ou Bundesliga. Temos um plano de jogo e queremos colocá-lo em prática.

Alerta ligado

O austríaco Marcel Sabitzer apontou a conquista da Libertadores como um ponto para ficar alerta em relação aos perigos que o Fluminense pode apresentar.

— Eles são um time muito bom, que joga bem, um adversário difícil. Estão aqui com mérito, ganharam a Libertadores há dois anos, se não me engano. Esperamos um jogo duro, mas estamos prontos — afirmou.

Sabitzer admitiu não conhecer Renato Portaluppi, mas fez elogios à experiência do elenco tricolor.