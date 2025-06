'O futebol está cheio de surpresas', alerta técnico do Chelsea antes de jogo contra o Espérance

O técnico do Chelsea, Enzo Maresca, alertou nesta segunda-feira (23) sobre a força do Espérance, adversário do time inglês em jogo decisivo pela terceira e última rodada do Grupo D da Copa do Mundo de Clubes, o mesmo do já classificado Flamengo.

Os 'Blues' (3 pontos) precisam pelo menos de um empate nesta terça-feira, na Filadélfia, para se juntarem ao Rubro-Negro (6 pontos) como representante da chave nas oitavas de final, enquanto os tunisianos têm a obrigação de vencer para se classificar.

Em jogo simultâneo em Orlando, o Flamengo enfrenta o Los Angeles FC, que ainda não pontuou.

"Com certeza vai ser difícil", disse Maresca em entrevista coletiva sobre o Espérance, clube mais vitorioso da Tunísia e quatro vezes campeão da Liga dos Campeões da África.

"Contra o Flamengo [derrota por 2 a 0], eles [Espérance] lutaram até o final. Contra o Los Angeles, venceram [1 a 0] e fizeram um bom jogo", advertiu o treinador italiano.

Se ficar com a segunda colocação do Grupo D, o Chelsea provavelmente terá como adversário nas oitavas de final o Bayern de Munique, líder e favorito no Grupo C.

"Se passarmos, podemos enfrentar o Bayern", afirmou Maresca. "Neste momento, temos que falar sobre amanhã. O futebol está cheio de surpresas".

O comandante dos 'Blues' não descartou fazer modificações táticas na equipe, depois da derrota para o Flamengo.

"Se é um bom momento ou não para tentar novas coisas, não sei. Mas também estamos aqui para pensar no futuro e testar diferentes sistemas", explicou.

Embora o jogo contra o Espérance esteja marcado para a noite (22h no horário de Brasília), a Filadélfia vive uma onda de calor que tem dificultado a preparação do Chelsea no torneio.

"É quase impossível treinar por culpa do clima. Agora só estamos tentando guardar energia para o jogo", declarou Maresca, que provavelmente trocará peças do time titular.

O treinador também negou que os dirigentes do clube tenham pressionado ele ou os jogadores para vencer a Copa de Clubes pela premiação oferecida pela Fifa.

Se o Chelsea, ou um dos 12 representantes europeus, levantar o troféu no dia 13 de julho, o prêmio será de US$ 125 milhões (R$ 690 milhões na cotação atual).

Isso poderia dar ao clube londrino uma vantagem considerável sobre seus rivais ingleses e europeus na próxima temporada.

"Nunca me pressionaram, nem aos jogadores para dizer que temos que vencer este torneio pelo dinheiro", garantiu Maresca.