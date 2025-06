O ex-jogador do Inter que enfrentará a Juventus pelo Mundial de Clubes

Erik, pelo Al Ain, em duelo contra Sadio Mané, do Al Nassr.

O Al Ain, adversário da Juventus na noite desta quarta-feira, pelo Mundial de Clubes, terá em campo um velho conhecido da torcida do Inter.

Talvez o torcedor mais desatento não se lembre do lateral-esquerdo Erik, já que foram só dois jogos pelo elenco profissional. No entanto, na base do clube, o jogador era grande promessa.