O custo da alimentação nos Estados Unidos e uma curiosa regra de trânsito da Flórida

Aproveitei uma bela promoção, com picanha, arroz, feijão e fritas por US$ 15. Rodrigo Oliveira / Agencia RBS

Comer nos Estados Unidos é caro? Muita gente me faz essa pergunta durante a cobertura do Mundial de Clubes. Se tiver que responder curto e seco, a resposta é: sim, é caro.

Com o dólar a quase R$ 5,50, é importante preparar o bolso para ter uma boa refeição em solo norte-americano. Pratos saudáveis, com arroz ou massa, carne e salada, costumam variar entre US$ 18 e US$ 26.

Hoje, em Miami Beach, fui a um restaurante brasileiro e aproveitei uma bela promoção: picanha, arroz, feijão e fritas por US$ 15. Prato bem servido e saboroso.

Porém, para quem quer economizar de verdade, não há como fugir dos fast foods, um clássico norte-americano, onde o lanche gira em torno de US$ 7 ou US$ 8. Em um supermercado, encontrei ainda uma generosa fatia de pizza por US$ 3,75.

Capacete

Para dirigir sem capacete, condutor precisa de um seguro que cubra despesas acima de US$ 10 mil em caso de acidente. Rodrigo Oliveira / Agencia RBS

Na Flórida, é comum observar motoqueiros trafegando sem capacete. O item de segurança não é obrigatório, desde que o condutor tenha um seguro de saúde que cubra despesas superiores a mais de US$ 10 mil em caso de acidentes.

O estado norte-americano parte do pressuposto de que o motociclista é livre para assumir os riscos da perigosa decisão de abrir mão do capacete, desde que tenha dinheiro para arcar com eles.

Jornais na Flórida

Nuevo Herald adota linha editorial favorável a Donald Trump. Rodrigo Oliveira / Agencia RBS

Em coberturas fora do país, gosto de comprar jornais para ver como a imprensa local trata a competição que estou cobrindo, mas também as notícias do país.

Me chama atenção que, mesmo na Flórida, os jornais nova-iorquinos, como o The New York Times e o New York Post, são quase tão vendidos quanto os locais, como o Miami Herald.

Jornal Diário de Las Americas. Rodrigo Oliveira / Agencia RBS