Renovada, seleção brasileira feminina de vôlei vence a República Tcheca na Liga das Nações

Ana Cristina, Julia Kudiess e Macris comemoram ponto. Mauricio Val / FV Imagem/CBV

Começou da melhor maneira possível o ciclo da nova seleção brasileira feminina de vôlei. Nesta quarta-feira (4), em um Ginásio do Maracanãzinho lotado, a renovada equipe de José Roberto Guimarães deu largada na Liga das Nações com uma grande vitória sobre a República Tcheca, por 3 sets a 0, parciais de 25/21, 25/20 e 25/17.

Sem muitas das jogadoras que estiveram em quadra na conquista do bronze nos Jogos Olímpicos de Paris 2024, coube a ponteira Ana Cristina, de somente 20 anos, comandar o triunfo.

Apesar da pouca idade, ela acumula duas medalhas olímpicas — além de Paris, foi prata em Tóquio. Nesta quarta, a jogadora do Fernerbahçe, da Turquia, marcou 16 pontos, seguida pela oposto Tainara, com 13, e a ponteira Júlia Bergmann, com outros 10.

O jogo

Ana Cristina foi a maior pontuadora do jogo. Volleyball World / Divulgação

José Roberto Guimarães colocou em quadra o seguinte time: Macris, como levantadora; Julia Bergmann e Ana Cristina, nas pontas; Diana e Julia Kudiess, como centrais; Tainara, de oposta, e Laís, como líbero.

O Brasil iniciou o jogo no Maracanãzinho atrás das tchecas, que abriram logo 5 a 3 e depois 10 a 7, o que fez o treinador brasileiro pedir tempo. Após o susto e com dois bons ataque e um bloqueio de Julia Kudiess, veio o 10 a 10, para delírio da torcida, que cantava alto empurrando a seleção à virada.

Macris se destacava na distribuição de bolas e no saque, enquanto Ana Cristina liderava o ataque. Com seu quinto ponto no set, fez 14 a 12 para a seleção brasileira. Um ace da levantadora obrigou o técnico tcheco a parar o jogo atrás em 18 a 15.

De nada adiantou. As brasileiras jamais perderam a concentração na parcial, com Ana Cristina virando tudo (fez sete pontos em ataques), e fecharam por 25 a 21 em bola no chão de Júlia Bergmann.

Diferentemente do primeiro set, as tchecas voltaram apáticas e confusas para o segundo set e se perderam após ace de Ana Cristina que colocou 6 a 5 no placar. O Brasil mostrava precisão em todos os fundamentos e logo teve 14 a 6 de frente. O saque brasileiro fazia estrago nas europeias.

Em reação de quatro pontos seguidos, a República Tcheca encostou, com 16 a 14. Mas Ana Cristina, e as xarás Júlia Bergmann e Kudiess estavam afinadas e logo recolocaram boa vantagem de 20 a 16. Coube à principal pontuadora do Brasil fechar a parcial em 25 a 20 com dois ataques consecutivos.

Leia Mais Jogos do Brasil na Liga das Nações de vôlei terão saque inicial leiloados ao público

As europeias tentaram dificultar as ações no começo do terceiro set e até conseguiram caminhar lado a lado com as brasileiras nos primeiros pontos. Mas o time de Zé Roberto estava "com fome" em quadra e jamais deixou o controle escapar. E, mostrando todo seu repertório, a seleção logo abriu 12 a 8.

A vantagem de quatro pontos jamais foi buscava, com Lorena vindo do banco para brilhar no meio de rede. No fim, Bergmann bateu cruzado para linda festa com 25 a 17.

Itália vence reedição de final olímpica

Antes do jogo da seleção brasileira, Itália e Estados Unidos reeditaram a final dos Jogos Olímpicos de Paris.

Com uma grande atuação de Paola Egonu, que marcou 17 pontos, as italianas venceram por 3 a 0 (25/13, 25/13 e 30/28).

Demais resultados

Grupo 1 - Ottawa (Canadá)

Holanda 0x3 Japão — 17/25, 15/25 e 16/25

República Dominicana 3x2 Sérvia — 26/28, 19/25, 25/15, 25/20 e 18/16

Grupo 3 - Pequim (China)