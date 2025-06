Norris é o mais rápido na 2ª sessão de treinos livres do GP da Áustria de F1

O piloto britânico Lando Norris (McLaren) marcou o melhor tempo da segunda sessão de treinos livres do Grande Prêmio da Áustria de Fórmula 1, realizada nesta sexta-feira (27) no circuito Red Bull Ring, em Spielberg.

Mas Verstappen, que marcou as últimas quatro poles no Red Bull Ring, casa de sua equipe, ainda tem muito o que mostrar no fim de semana.