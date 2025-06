No segundo dia do Mundial de judô, brasileiros perdem na primeira luta

Jessica Pereira (de azul) perdeu para campeã olímpica. ATTILA KISBENEDEK / AFP

O Brasil não teve um bom desempenho no segundo dia de competições do Campeonato Mundial de Judô, em Budapeste, na Hungria, e seus dois atletas foram eliminados logo em suas primeiras lutas.

Neste sábado (14), na categoria meio-leve masculina (66 kg), Ronald Lima perdeu para o azeri Ruslan Pashayev, 20º do ranking, por yuko. O atleta do Pinheiros (SP) é atualmente o número 14 do mundo e disputou o primeiro Mundial de sua carreira.

Já no meio-leve feminino (52 kg), Jessica Pereira, do Instituto Reação (RJ), 19ª no ranking mundial, só resistiu dois minutos diante da atleta de Kosovo, Distria Krasniqi, número dois do mundo, ouro olímpico em Tóquio-2020 e prata em Paris-2024.

Krasniqi dominou toda a luta e pontuou de yuko, waza-ari, até chegar ao ippon com dois minutos para o final.

Gaúcho é esperança de medalha

O Brasil voltará ao tatame no domingo (15), quando será disputada a categoria leve.

No masculino, o gaúcho Daniel Cargnin buscará repetir o pódio conquistado no Mundial de 2022 no Uzbequistão.

O atleta da Sogipa, que atualmente é o número 22 do mundo na categoria até 73 kg, irá estrear contra o alemão Igor Wandtke, 29º na classificação.

Já na disputa feminina (57 kg), a paranaense Shirlen Nascimento, que defende o Sesi-SP e é a 21ª do ranking da categoria, vai começar na segunda rodada. Sua primeira rival será a sul-coreana Mimi Huh, quinta do mundo.