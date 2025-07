No caminho do Inter, Flamengo acredita que volta mais forte do Mundial: "Aprendemos com os europeus"

Jorginho durante entrevista na zona mista. Rodrigo Oliveira / Agência RBS

Apesar da eliminação para o Bayern de Munique, neste domingo (29), o Flamengo acredita que saiu do Mundial de Clubes fortalecido para os próximos compromissos da temporada no Brasil, como, por exemplo, o confronto com o Inter, em agosto, pela Copa Libertadores.

— Estamos orgulhosos. Saímos daqui mais fortes, fortalecidos e ainda mais com ambição para o que vem pela frente. Essa competição trouxe muita experiência para vários jogadores. Tenho certeza de que vários vão voltar mais experientes e mais seguros após jogarem com as equipes européias — disse o volante Jorginho.

Já o atacante Wallace Yan, 20 anos, concordou com o meio-campista, pois alega que aprendeu jogando contra os europeus.

— A gente aprendeu bastante jogando com times europeus aqui nos Estados Unidos. Eu acho que isso vai ajudar bastante a gente no decorrer do ano — resumiu o garoto.