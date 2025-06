"No Brasil se demanda mais do treinador da Seleção Brasileira do que do presidente da República", afirma ex-goleiro do Inter

Alisson deve ser titular na primeira escalação de Ancelotti. Rafael Ribeiro / CBF/Divulgação

Cotado para ser titular na estreia de Carlo Ancelotti, o goleiro Alisson, ex-Inter, concedeu entrevista ao ge.globo e falou sobre a chegada do novo treinador à Seleção Brasileira.

O jogador do Liverpool também abordou os recentes fracassos do Brasil em Copas do Mundo.

Ancelotti foi anunciado em maio para o cargo que estava vago desde a saída de Dorival Junior.

Multicampeão, o treinador italiano é a esperança da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo de 2026.

— É uma pessoa respeitadíssima no mundo inteiro. E eu acho que esse mesmo sentimento que vocês têm de fora é um sentimento também que nós temos aqui dentro. E é uma honra para todos nós aqui, é um privilégio poder ter a oportunidade de trabalhar com o Ancelotti — afirmou o goleiro Alisson.

Responsabilidade gigante

Com um largo currículo junto à Seleção Brasileira, o ex-jogador do Inter avaliou a responsabilidade que o treinador da Seleção mais vitoriosa do mundo tem.

— É um cargo muito pesado. Acho que no Brasil se demanda mais do treinador da Seleção Brasileira do que do presidente da República. Isso por causa da paixão, do amor que nós temos pelo futebol, pela vontade de ver a Seleção brilhar novamente — declarou Alisson.

Frustrações com o Brasil

Alisson esteve em campo nas últimas duas edições da Copa do Mundo. Em 2018, o Brasil foi eliminado pela Bélgica nas quartas de final.

Depois, em 2022, a Seleção despediu-se da competição na mesma fase, mas ao perder para a Croácia.

— Quando a gente entra, a gente entra para ganhar, mas uma conquista é multifatorial. Ela depende de vários fatores, inclusive do goleiro. — analisou.

Criticado por parte da torcida na eliminação para a Croácia, o goleiro também falou sobre a sua responsabilidade individual.

— Infelizmente, nas últimas duas Copas a gente não conseguiu, como equipe e individualmente para mim nas penalidades não fui bem sucedido. Isso me incomoda, me frustra, talvez me incomoda mais do que qualquer crítico que se tenha no Brasil — avaliou.

Sonho do hexa

Agora, o sonho é afastar os fantasmas e, em 2026, conquistar o tão sonhado hexacampeonato.