Neymar se diverte com família e amigos no Santos e surpreende ao dizer que seu auge foi no PSG

Na reapresentação do Santos, na sexta-feira, Neymar participou de uma entrevista coletiva diferente. Os "jornalistas" eram familiares e amigos do jogador, cuja renovação de contrato com o clube foi anunciada na terça-feira. O acordo vai até o dia 31 de dezembro de 2025, com possibilidade de estender o compromisso até a Copa do Mundo de 2026.

Neymar se divertiu com o evento, gargalhando em diversas perguntas, e no início da entrevista falou com a voz embargada. "Vocês são a minha fortaleza, para me incentivar e fazer com que eu possa enfrentar tudo isso que eu enfrento. Fico muito emocionado e muito feliz", afirmou ele.

A resposta mais surpreendente do atacante foi para uma pergunta feita por um garoto, que questionou em inglês qual foi o "prime" dele. "Tive alguns primes. No Santos, no Barcelona. Mas o auge futebolístico de tudo foi no Paris Saint-Germain", afirmou ele, que formou o trio MSN no Barcelona ao lado de Messi e Suárez e com o qual conquistou a Liga dos Campeões sendo artilheiro.

Ele jogou no clube francês de 2017 a 2020 e chegou à final da Liga dos Campeões, feito então inédito do PSG. "Acho que nesses quatro anos, eu era imparável", afirmou ele, rindo. "Mas infelizmente acabei sendo parado pelas lesões, que fazem parte da carreira de um atleta. Foram os quatro anos que eu estava mais preparado para jogar futebol."

Aos 33 anos, o atacante disse que é "sedento" por vitórias e que se sente bem fisicamente e mentalmente. "Todo mundo que está aqui sabe que um sonho que tenho é ganhar a Copa do Mundo. Ainda me sinto forte o suficiente para tentar realizar o meu sonho."