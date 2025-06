Neymar renova com o Santos; saiba até quando

O Santos anunciou, na tarde desta terça-feira (24), a renovação contratual de Neymar. O camisa 10 estendeu seu vínculo com o Peixe até o final de 2025 .

Contratado no início deste ano, o atacante de 33 anos disputou 12 jogos, com três gols marcados e concedeu três assistências. A sua última aparição foi contra o Botafogo, em 1º de junho, pelo Brasileirão, quando Neymar fez gol de mão e foi expulso.

Inicialmente, o contrato do camisa 10 se encerraria em junho, antes do Mundial. O clube e o atleta, porém, chegaram a um acordo para renovação até dezembro. De acordo com o Santos, há ainda a possibilidade de que o vínculo seja estendido após este período.