Neymar faz gol de mão e é expulso em derrota do Santos para o Botafogo pelo Brasileirão

Neymar foi expulso por um gol com a mão após receber o segundo amarelo.

Uma aura de melancolia rondou a Vila Belmiro neste domingo (1), marcando o que pode ter sido a última aparição de Neymar no estádio.

O camisa 10, titular contra o Botafogo, começou bem, mas foi expulso aos 30 minutos do segundo tempo.

A expulsão veio após Neymar marcar um gol com a mão, lance anulado que lhe rendeu o segundo cartão amarelo. Ele já havia sido advertido no fim do primeiro tempo por falta em Jair.