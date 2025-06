Newell’s afasta garotos da base por foto com jogador do Rosario Central e gera polêmica na Argentina

Scaloni criticou decisão do Newell's Old Boys. Luis Robayo / AFP

Uma polêmica envolvendo os clubes da cidade de Rosario tomou conta do noticiário esportivo na Argentina nos últimos dias. Isso ocorreu após a informação de que o Newell's Old Boys (NOB) teria suspendido seis garotos da categoria sub-10 por terem tirado fotos com o meia do rival, Rosario Central, Ignacio Malcorra. O assunto teve repercussão nesta quarta-feira (4) com o técnico da seleção argentina, Lionel Scaloni. Formado no NOB, ele se manifestou contra a medida.

A foto com seis garotos vestidos com camisas do Newell’s abraçados com o jogador do Rosário Central viralizou no começo desta semana. Diversos jornais do país, como o Diário Olé, publicaram que os garotos, com idades entre nove e dez anos, foram proibidos de treinar na base do clube em razão da foto.

Na noite de ontem, o clube publicou uma nota em suas redes sociais confirmando que os garotos foram afastados dos treinamentos, mas que isso teria acontecido em comum acordo com os pais.

"O fato aconteceu há cerca de 50 dias e, desde o começo, o clube manteve um diálogo aberto e respeitoso com as famílias dos envolvidos priorizando o bem estar dos meninos. Em conjunto com os pais e com o objetivo de preservar a integridade emocional das crianças de situações hostis foi decidido parar temporariamente suas participações nos treinos. Não houve nenhuma suspensão dos garotos, que seguem sendo atletas do clube", garantiu o clube.

Nesta quarta-feira (4), Lionel Scaloni se mostrou contrário à suspensão e disse que o fato de meninos tirarem fotos com um jogador profissional de um rival deve ser valorizado.