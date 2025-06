Neto rebate atacante corintiano Depay após provocação em música: 'Otário, idiota, babaca'

A relação entre o comentarista Neto, da Band, e o atacante Memphis Depay, do Corinthians, ganhou um novo capítulo nesta segunda-feira, após o holandês mencionar o ex-jogador em uma música recém-lançada. A faixa "São Paulo Freestyle", divulgada na última sexta-feira, inclui um verso em que o holandês questiona os comentários do ídolo corintiano, insinuando que Neto se beneficia financeiramente ao citá-lo com frequência. A resposta veio no programa Os Donos da Bola, e sem poupar palavras.

Visivelmente incomodado, Neto disparou contra o atual camisa 10 do Corinthians. Sem medir o tom, chamou Depay de "babaca", "idiota" e afirmou que jamais precisaria usar o nome do jogador para manter suas finanças. "Você larga a mão de ser babaca, seu otário. Você é um idiota. Eu não preciso de ninguém para pagar as minhas contas", afirmou.

O ex-meia ainda fez questão de enfatizar que, como sócio do clube há mais de duas décadas, contribui diretamente com a folha salarial do elenco alvinegro. "Quem precisa pagar as suas contas é o Corinthians. Eu ajudo você, seu otário, a pagar seu salário de R$ 6 milhões. Eu sou Fiel Torcedor, sou sócio há 20 anos, tenho cadeira. E tudo que o Corinthians usa da minha imagem eu não cobro nada."

Neto também aproveitou o espaço para defender sua trajetória como jogador do Corinthians, relembrando os títulos conquistados e o papel histórico na campanha do Brasileirão de 1990. Em contraste, criticou a passagem de Depay pelo clube até aqui, classificando-a como apagada nos torneios internacionais e longe do peso que se espera de um jogador com status de estrela.

"Você ganhou um Campeonato Paulista... Foi medonho na Libertadores, e na Sul-Americana. Quer se comparar comigo no Corinthians? Vai ter que comer muito arroz com feijão."

Ao comentar sobre a música, Neto ironizou a decisão de Depay de usá-lo como referência em uma faixa e reforçou que não se sente atingido, mas sim surpreso. O episódio ocorre em um momento de pausa no calendário. O Corinthians só volta a campo no dia 13 de julho, contra o Red Bull Bragantino, pelo Brasileirão. A expectativa é de que, até lá, a polêmica perca força nos bastidores - embora tenha agitado parte da torcida nas redes sociais.