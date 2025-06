NBA volta a ter jogo 7 na final após nove anos; relembre qual foi o confronto

Nathaniel S. Butler/NBAE via Getty Images/AFP / Nathaniel S. Butler/NBAE via Getty Images/AFP

Para muitos fãs da NBA, a maior final da história ocorreu em 2016, quando o Cleveland Cavaliers, de LeBron James, derrotou o Golden State Warriors, de Stephen Curry , que havia terminado com a melhor campanha da história da temporada regular. Essa decisão foi a última a chegar ao sétimo jogo .

Nove anos depois, a final de 2024/2025 também chega ao sétimo e decisivo confronto. Oklahoma City Thunder e Indiana Pacers vão se enfrentar no domingo (22), às 21h30min , valendo o título inédito para ambas as franquias.

Relembre como foi a decisão de 2016

Do outro lado, no entanto, havia um Cavaliers sedento por vingança. No primeiro jogo da final, os Warriors venceram por 104 a 89, garantindo o mando de quadra.