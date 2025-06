NBA: qual será o destino de Kevin Durant na próxima temporada?

Seu contrato vai até a próxima temporada e Durant vai receber pouco mais de US$ 54,7 milhões . Portanto, as franquias interessadas nos serviços de um dos melhores jogadores da geração 2010 precisarão encontrar alternativas para realizar a troca.

De acordo com o jornalista Bill Simmons, que cobre NBA nos EUA, já existe um negócio com o San Antonio Spurs fechado. Porém, a troca só será anunciada na semana do draft, no dia 25 de junho.

A troca pode envolver dois jogadores com salários elevados, como Devin Vassel e Harrison Barnes, além de uma escolha de draft dos Spurs. A franquia tem a 2º e a 14ª do próximo recrutamento.

Outros times interessados

Existem outras franquias interessadas em Durant, as quais também são do agrado do jogador. O New York Knicks poderia ser uma opção, mas teria que abrir mão de algumas peças importantes do quinteto titular.