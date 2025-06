NBA: Los Angeles Lakers será vendido por 10 bilhões de dólares

Adam Hagy / NBAE / Getty Images / Getty Images via AFP

O futuro proprietário é, Mark Walter, CEO da holding TWG Global. A empresa tem investimentos em diversas organizações esportivas, como o time de beisebol Los Angeles Dodgers, o time de basquete feminino Los Angeles Sparks, o torneio de tênis Billie Jean Cup, a equipe de Fórmula 1 da Cadillac e a Liga Profissional de Hóquei Feminino. Ele é sócio minoritário do Lakers desde 2021.

Uma condição para a realização do negócio é que Jeanie Buss continue na presidência da franquia. Ela assumiu em 2013, quando o pai, Jerry Buss, faleceu. Além de manter o comando, a família terá participação minoritária nas ações.

Será o fim de uma era histórica para os Lakers. A franquia pertence aos Buss desde 1979. Desde então, o time de Los Angeles conquistou 11 títulos da NBA, mais do que qualquer outra equipe no período, e se consolidou como uma potência no basquete.