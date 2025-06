Napoli anuncia contratação de Kevin de Bruyne

O Napoli anunciou nesta quinta-feira (12) a contratação do craque Kevin de Bruyne . O belga chega sem custos de transferência e com contrato de dois anos .

De Bruyne foi recebido por torcedores do Napoli na manhã desta quinta-feira. É o primeiro reforço do atual campeão italiano para a próxima temporada. O belga vai jogar ao lado do colega de seleção e estrela do time napolitano Romelu Lukaku.