Napoli anuncia contratação de Kevin De Bruyne

Depois de dez temporadas no Manchester City, o meia belga Kevin De Bruyne foi anunciado como novo reforço do Napoli nesta quinta-feira (12).

"Bem-vindo, Kevin", publicou o presidente do clube italiano, Aurelio de Laurentiis, em sua conta na rede social X.

Segundo a imprensa local, De Bruyne, de 33 anos, assinou contrato até 2027 com opção de renovação por mais um ano.

Campeão italiano, o Napoli se reforça para retornar à Liga dos Campeões com um dos meias ofensivos mais talentosos da última década.

No total, foram 16 títulos com a camisa dos 'Citizens', entre eles seis edições da Premier League e uma da Champions, em 2023.

Nas últimas temporadas, De Bruyne foi perdendo espaço no time de Manchester, muito por conta das lesões. Em 2024/2025, fez apenas 15 jogos como titular no Campeonato Inglês e o City surpreendeu ao anunciar que não renovaria seu contrato.

No Napoli, ele será companheiro do atacante Romelu Lukaku, seu velho conhecido de seleção belga. A parceria promete ser uma das mais atrativas da próxima temporada na Serie A italiana.

De Bruyne é o segundo reforço do time napolitano nesta janela de transferências, depois da chegada do zagueiro italiano Luca Marianucci, de 20 anos, que estava no Empoli.