"Não tem mais futebol fácil", diz Renato após vitória do Fluminense contra o Ulsan HD no Mundial de Clubes

Renato celebrou a vitória por 4 a 2, mas ressaltou que o time deixou a desejar no fim da primeira etapa. Lucas Merçon / Fluminense/Divulgação

Mesmo com dificuldades, o Fluminense superou o Ulsan HD por 4 a 2, neste sábado (21), e assumiu a liderança do Grupo F, no Mundial de Clubes, com quatro pontos. Agora, o time enfrenta o Mamelodi Sundowns, nesta quarta (25), às 16h, pela última rodada.

Após a vitória, o técnico Renato Portaluppi comentou sobre a atuação da equipe, que até saiu na frente, mas levou a virada ainda na primeira etapa. No segundo tempo, marcou três vezes e garantiu a vitória.

— Começamos bem, depois demos uma caída, o adversário se aproveitou e virou. Conversamos no vestiário, organizamos o time novamente, empatamos, conseguimos o gol da vitória, depois fizemos o quarto, que nos deu tranquilidade. Acho que valeu, principalmente pela atitude do grupo no segundo tempo, de virar um jogo tão difícil — respondeu Renato.

O treinador ainda explicou como foi para a equipe retornar ao segundo tempo com o resultado desfavorável. Ele citou que a conversa no vestiário foi decisiva para a melhora.