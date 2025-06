"Não há necessidade": presidente da La Liga volta a criticar a Copa do Mundo de Clubes da Fifa

A primeira edição da nova Copa do Mundo de Clubes da Fifa , disputada nos Estados Unidos, ainda nem chegou à metade e já enfrenta críticas de pessoas do mundo do futebol. Uma dessas vozes contra o torneio é a de Javier Tebas , presidente da La Liga.

— Eliminando-o (o torneio). Meu objetivo é garantir que não haja mais Copa do Mundo de Clubes , isso está muito claro para mim. Não vi nenhum jogo. Bom, assisti um pouco do Chelsea ontem e pareceu um amistoso de verão. Não vi nenhuma intensidade, só uma correria, pelo menos durante os 25 minutos que assisti — declarou o dirigente, segundo o Marca .

Real e Atlético representam a Espanha no torneio

Apesar das críticas, a La Liga tem dois representantes no Mundial de Clubes. O Real Madrid, time do qual Tebas é torcedor, estreia nesta quarta-feira (19), pelo Grupo H, contra o Al-Hilal, da Arábia Saudita. Será o primeiro jogo do técnico Xabi Alonso no comando da equipe merengue.