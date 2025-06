Na Filadélfia, torcedores do Flamengo concentraram em ponto eternizado pelos filmes de Rocky Balboa

Torcedores posam em frente a estátua de Rocky Balboa. Rodrigo Oliveira / Agência RBS

Eternizada pelos filmes de Rocky Balboa, a escadaria do Museu de Arte da Filadélfia foi uma atração à parte para os flamenguistas antes da partida contra o Chelsea. Alguns torcedores chegaram a esperar mais de meia hora na fila para tirar foto junto à estátua do icônico lutador. Vários rubro-negros inclusive utilizaram o local como ponto de encontro antes de ir ao estádio.

Agora, faço questão de deixar uma visão pessoal. No filme, a escadaria parece muito maior do que ela é de fato na realidade.

"Good English"

A fluência do inglês do técnico do Flamengo, Filipe Luís, chama atenção da imprensa internacional. Além da pronúncia perfeita, o treinador demonstra um vasto vocabulário.

— O inglês dele é melhor que o do Enzo Maresca (técnico do Chelsea) e isso que ele só jogou um ano na Inglaterra — me comentou um jornalista britânico.

Visão horrível

Os estádios americanos são impecáveis no quesito conforto. A imprensa é acomodada em instalações de primeiro nível, com espaço, internet boa e tomadas para todos. Porém, a visão do jogo sempre deixa a desejar.

Os jornalistas ficam normalmente em um setor envidraçado, com barras que tapam vários pontos do campo. Nesta sexta-feira (20), no Lincoln Field, ficou pior que o normal. Em virtude do calor, as janelas foram abertas, e os "pontos cegos" ficaram ainda maior.

Setor destinado a imprensa apresentava "pontos cegos". Rodrigo Oliveira / Agência RBS

Mochilas e bolsas proibidas

Os Estados Unidos têm uma preocupação grande com a segurança. Por isso, entrar com mochilas e bolsas nos estádios do Mundial de Clubes é proibido para os torcedores. Especialmente as mulheres que costumam ir aos estádios com bolsas têm que recorrer aos armários que são disponibilizados na área externa. Porém, quem chega em cima da hora acaba se atrasando para o jogo por conta disso.

Já a imprensa é liberada para entrar com mochilas, embora todas tenham que ser examinadas no raio-x. Contudo, antes de Flamengo 3 x 1 Chelsea, no Lincoln Field, eu tive uma dificuldade para almoçar por conta de uma restrição parecida no único restaurante da redondeza. Como não tinha tempo para guardar a mochila no armário, tive que me contentar com os lanches do estádio.

Cães Farejadores

Cães farejadores eram responsáveis por examinar o perímetro. Rodrigo Oliveira / Agência RBS

A prevenção contra atentados terroristas também é recorrente nos Estados Unidos. Antes de qualquer jogo, sempre é possível ver policiais com cães farejadores examinando o perímetro em busca de possíveis explosivos. No Lincoln Field, porém, a peculiaridade é que há um cachorro específico para farejar as mochilas dos jornalistas. E o cão é bom. Em uma respirada, o bicho já vê que só tem equipamento de trabalho e "libera" o repórter para o jogo.