Musetti vence Rune e vai às quartas de final de Roland Garros

O italiano Lorenzo Musetti, número 7 do mundo, se classificou para as quartas de final do torneio de Roland Garros na noite deste domingo (1º) ao derrotar o dinamarquês Holger Rune (10º) em quatro sets, parciais de 7-5, 3-6, 6-3 e 6-2, em 3 horas e 20 minutos de partida que encerrou depois da meia-noite no horário francês.