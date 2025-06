Musetti desiste e Alcaraz vai à final em busca do bi em Roland Garros

Atual campeão, o tenista espanhol avança para a final e busca defender o título. Thibaud Moritz / AFP

Em um fim de jogo frustrante, Lorenzo Musetti desistiu no início do quarto set, nesta sexta-feira (6), e garantiu Carlos Alcaraz na final de Roland Garros. O tenista italiano alegou problemas físicos para abandonar a partida, após levar um "pneu" no terceiro set. Atual campeão, o espanhol vai buscar o bicampeonato no domingo (8) contra o vencedor do duelo entre o italiano Jannik Sinner e Novak Djokovic.

Musetti havia recebido atendimento do fisioterapeuta ao fim do terceiro set, indicando certo desconforto muscular. Alcaraz liderava o placar, de virada, por 4/6, 7/6 (7/3), 6/0 e 2/0. O italiano vinha sofrendo forte queda de rendimento em comparação aos dois primeiros sets da partida e acabou por desistir.

Com o abandono, Alcaraz disputará sua segunda final de Roland Garros, aos 22 anos. Ele foi o campeão na temporada passada. E deve ter um grande desafio pela frente na final de domingo (8), às 10 h (hora de Brasília). Seu adversário será definido ainda nesta sexta-feira (6), na disputa entre o atual número 1 do mundo e o sérvio, dono de três títulos em Paris.

Será a quinta final de Grand Slam do espanhol. Já o número dois do mundo busca justamente seu quinto título, sustentando até agora um aproveitamento de 100% em finais deste nível.

A partida

Com o teto retrátil fechado, a primeira semifinal masculina começou com equilíbrio. Cada tenista fechava seu game de saque com relativa tranquilidade. A exceção foram dois break points desperdiçados por Alcaraz. Musetti foi mais eficiente e aproveitou sua primeira chance para confirmar a quebra, logo no 10º game, selando a parcial inicial por 6/4.

Alcaraz reagiu a partir do terceiro game do segundo set ao obter sua primeira quebra na partida. Mas não foi longe. O italiano devolveu a quebra na sequência. Cada tenista obteve mais uma quebra e o set precisou ser decidido no tie-break, com vantagem para o espanhol, que empatou o duelo.

O equilíbrio chegou ao fim com o início da terceira parcial, que destoou completamente do restante do confronto. Alcaraz aproveitou oscilações do rival para impor forte domínio. Não cedeu um game sequer ao italiano: 6/0. Ao fim do set, Musetti recebeu o atendimento de fisioterapeuta.

Desistência