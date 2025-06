Mundial de Clubes: Zagueiro consegue visto dos EUA após negativas e se junta ao Boca Juniors

Depois de muitas idas e vindas, o zagueiro Ayrton Costa, do Boca Juniors, enfim foi integrado ao elenco da equipe argentina em Miami, nos Estados Unidos, neste sábado. Após ter seu visto negado ao tentar entrar no país, onde será disputado o Mundial de Clubes, o jogador conseguiu uma autorização da Embaixada dos Estados Unidos na Argentina e realizou, neste sábado, o primeiro treino em território americano com seus companheiros.

"Estou muito feliz por estar aqui, grato ao clube, que me apoiou até o fim, e ao (técnico Miguel) Russo, que se arriscou e me incluiu na lista. Agora, tenho de dar o meu melhor e provar o meu valor", afirmou o zagueiro, neste sábado, ao chegar ao hotel onde a delegação do clube argentino está hospedada.

O jogador de 25 anos teve seu visto negado para entrar nos Estados Unidos por estar em liberdade condicional, na Argentina, em um processo criminal por tentativa de roubo, em 2018. Ele, seu irmão e um amigo foram acusados de invadir uma casa na cidade argentina de Bernal Oeste em junho daquele ano. O trio foi capturado pela polícia, mas não permaneceu preso.

"Eu realmente não prestei atenção à situação. Minha mãe é quem vê tudo, e ela ficou magoada com o que estava acontecendo porque muitas coisas estúpidas foram ditas. Mas agora acabou. Estou aqui, estou feliz", comentou Ayrton Costa, sobre os momentos de indefinição sobre sua presença no Mundial.

Costa vinha enfrentando o problema para entrar nos EUA desde que defendia o Independiente e precisava do visto para fazer a pré-temporada em solo americano com sua equipe. Pelo Boca, tentou a primeira vez ainda no ano passado. E, neste ano, voltou a receber a resposta negativa.

"A verdade é que me disseram que iam me enviar o visto pelo correio, mas não aconteceu. Recebi ligações de um número oculto umas quatro vezes, não ia atender... Até que atendi. Aí me disseram que iam enviar o visto", explicou. "Tenho conversado com meus companheiros, com a diretoria. Teve muita gente que foi grossa, mas estamos aqui para dar tudo por essa camisa."