A disputa do Mundial de Clubes começa neste final de semana, com equipes do planeta todo. É a primeira vez que o torneio será disputado neste formato, exatamente como uma Copa do Mundo de seleções.

Com base na temporada de cada equipe e nos grupos sorteados, Zero Hora montou uma tier list com os favoritos ao título, os clubes que brigam pela taça, os times que podem surpreender, quais equipes vão apenas "passear na Disney" e as que serão "saco de pancada".

Favoritos

PSG

Atual campeão da Champions League e jogando muito bem. Chega como o principal time a ser batido na competição.

Bayern de Munique

O clube alemão tem um dos melhores elencos do mundo e não pode ser desconsiderado, apesar de não ter tido uma temporada forte fora da Alemanha.

Manchester City

A temporada do City foi muito abaixo, mas este será o primeiro torneio para a equipe começar a se reorganizar.

Real Madrid

Com novo comandante, o Real Madrid terá reforços e será a primeira chance de Xabi Alonso mostrar a que veio.

Brigam por título

Atlético de Madrid

O Atlético de Madrid é candidato ao título, pois tem é um dos principais times da Europa e tem o trabalho duradouro de Diego Simeone.

Chelsea

Recheado de jovens promessas talentosas, o Chelsea também vai brigar pela taça, mas ainda precisa se provar mais para estar entre os grandes favoritos.

Inter de Milão

Mesmo perdendo a final da Champions League por 5 a 0, a Inter não deixa de estar entre os candidatos ao título. Porém, o clube passa por uma troca de técnico. Simone Inzaghi sai e entra Cristian Chivu.

Borussia Dortmund

O clube alemão não teve uma temporada positiva, mas pode usar o Mundial de Clubes como torneio para recuperar a confiança para as próximas disputas.

Juventus

A Juve também não está vivendo seu melhor momento e terá um novo técnico para mudar os rumos do clube. Igor Tudor será o comandante.

Podem surpreender

Porto

A equipe portuguesa é favorita no Grupo A, mas não chega com força para brigar no mata-mata. O Porto ficou em terceiro lugar no campeonato nacional e não empolga tanto.

Palmeiras

Entre os sul-americanos, o Palmeiras é o time que tem o jogo mais equilibrado contra um europeu. Contra o Porto, na primeira rodada, o clube pode disputar o primeiro lugar no grupo e buscar um caminho mais tranquilo nas oitavas.

Al Ahly

O clube egípcio domina o futebol no seu país e é um dos maiores vencedores da Champions League africana. No entanto, o Al Ahly caiu na semifinal nesta temporada e mudou de treinador após o fracasso. É um time que pode incomodar o Porto e o Palmeiras.

Benfica

Caso parecido ao do Porto, visto que ficou com o vice na liga portuguesa. Em um grupo com Bayern de Munique, Boca Juniors e Aukland City, o Benfica tem chances de se classificar e daí brigar nas fases decisivas.

Flamengo

Tendo o Chelsea como principal adversário na chave, o Flamengo tem boas chances de avançar às oitavas. No mata-mata pode ter um caminho mais tranquilo e sonhar com uma campanha longa no Mundial.

River Plate

A disputa dos argentinos deve ser pela segunda vaga contra o Monterrey, já que, na teoria, a Inter de Milão deve dominar o grupo. No entanto, já contra os italianos o River pode oferecer perigo.

Monterrey

O mesmo do clube argentino serve para o mexicano. Apesar de não ter a mesma qualidade do time que foi campeão em 2021 da Concachampions, o Monterrey costuma oferecer dificuldades contra times sul-americanos.

Fluminense

O Fluminense deu sorte no grupo e tem boas chances de avançar. O Borussia Dortmund é o maior perigo, mas não vive seu melhor momento. A tendência é de triunfos contra o Mamelodi Sundowns e o Ulsan HD.

RB Salzburg

É o europeu que oferece menos perigo, mas os austríacos podem levar o Mundial como torneio da vida. A disputa pelo segundo lugar deve ser contra o Al Hilal.

Al Hilal

Vice-campeão saudita, o Al Hilal tem bons jogadores que poderiam estar jogando na Europa. É um time que deve oferecer perigo ao Salzburg.

Vão passear na Disney

Botafogo

Atual campeão da Libertadore e do Brasileirão, o Botafogo teve um início de temporada complicado e ainda não engrenou como se imaginava. Além disso, o clube carioca deu azar de cair no mesmo grupo de PSG e Atlético de Madrid.

Boca Juniors

Longe de ser aquele temido Boca Juniors, o clube argentino não deve ter um desempenho de destaque no Mundial, tendo Bayern e Benfica no mesmo grupo.

Espérance

A equipe da Tunísia está na mesma chave do Flamengo e do Chelsea. A menos que consiga uma zebra contra um dos dois, o Espérance não deve fazer muita coisa nos EUA além de passear.

Los Angeles FC

Um dos times da casa, o clube de Los Angeles entrou no torneio no lugar do León. A expectativa é de que tenha a mesma narrativa do Espérance.

Mamelodi Sundowns

Finalista da Champions League africana, o Mamelodi surpreendeu na competição continental, mas não deve ter o mesmo desempenho no Mundial.

Wydad Casablanca

Em uma chave com Manchester City e Juventus, o clube marroquino não deve passar vergonha, mas não tem muitas expectativas de sucesso.

Pachuca

O clube mexicano tem grande chance de ser o último colocado do Grupo H, mas não tem cara de ser o saco de pancados. Deve apenas passear pelo país vizinho.

Saco de pancadas

Inter Miami

Nem Messi, Suárez, Busquets e Alba devem evitar que o Inter Miami seja o pior time do Grupo A. Apesar dos craques, já em fim de carreira, o restante da equipe deixa a desejar.

Seattle Sounders

PSG, Atlético de Madrid e Botafogo são os adversários. A expectativa é de três derrotas na campanha.

Aukland City

No antigo Mundial de Clubes, o Aukland sempre chegava como saco de pancadas. Não será no novo formato que a história vai mudar.

Urawa Reds

Não é nem o melhor clube japonês no momento e o grupo tem adversários mais fortes. Não deve ser goleado em todos os jogos, mas a chance de vencer alguma partida é pequena.

Ulsan HD

Os sul-coreanos são os mais fracos do grupo e nem são os melhores do próprio país. Boa chance do Fluminense obter seu melhor resultado contra o Ulsan.

Al-Ain