Mundial de Clubes pode ter Palmeiras x Botafogo nas oitavas de final; faça as contas

A surpreendente vitória do Botafogo sobre o Paris Saint-Germain, por 1 a 0, nesta quinta-feira, encaminhou a classificação dos cariocas às oitavas de final do Mundial de Clubes. Em grupo com o forte oponente e o Atlético de Madrid, os comandados de Renato Paiva já vislumbram os mata-matas, onde podem cruzar com Palmeiras ou Inter de Miami, os candidatos mais prováveis. Um empate contra os espanhóis na última rodada poderia jogar os franceses para o caminho do clube paulista.

Os dois times brasileiros ainda não estão matematicamente classificados, mas ambos jogam por uma igualdade na rodada de segunda-feira para avançarem como líderes de seus respectivos grupos. O Palmeiras lidera a chave A com quatro pontos e saldo 2, diante da mesma pontuação do Inter Miami, seu adversário da rodada final, com um positivo. O jogo ocorre às 22h (de Brasília). O Botafogo tem seis, diante de três de PSG e Atlético de Madrid, que terão de ganhar para não correr riscos de queda precoce. Os espanhóis ainda vão precisar de bom saldo. A rodada final da chave botafoguense ocorre às 16h (de Brasília, também na segunda-feira).

Para que Palmeiras e Botafogo façam um tão esperado confronto brasileiro nas oitavas, já garantindo um representante do País nas quartas de final do Mundial, seria necessário que um dos dois avançasse em segundo na chave. Ou seja, com derrota, algo pouco falado após mostrarem bom futebol e estarem embalados nos Estados Unidos.

Como o Inter Miami não deve correr riscos contra o Palmeiras e deve atuar pelo empate - ambos avançariam com cinco pontos - para deixar Porto e Al-Ahly pelo caminho, a possibilidade de duelo brasileiro viria com derrota do Botafogo diante do Atlético de Madrid. Os espanhóis precisam ganhar para não depender de um improvável deslize do PSG diante do Seattle Sounders.

Com seis pontos e saldo 2 positivo, o Botafogo se garante em primeiro com igualdade. Ou em segundo com derrota por até dois gols - em caso de tríplice empate no topo, já levando em consideração a vitória do PSG. Tal combinação acabaria invalidando o confronto direto na definição das vagas pois cada um teria vencido um oponente distinto. Assim, seriam utilizados apenas o saldo de gols entre as equipes.

MATEMÁTICA DA CLASSIFICAÇÃO BRASILEIRA:

Palmeiras no Grupo A:

Avança em primeiro com vitória ou empate contra o Inter Miami

Avança em segundo caso seja derrotado e Porto e Al-Ahly empatem

Avança em segundo caso perca por desvantagem mínima e o Porto não vença por dois gols de diferença ou o Al-Ahly não ganhe por vantagem de três gols

Botafogo no Grupo B:

Avança em primeiro com vitória ou empate contra o Atlético de Madrid

Avança em primeiro com derrota por até dois gols desde que o PSG não supere o Seattle Sounders