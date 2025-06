Mundial de Clubes: Palmeiras tem maior público entre brasileiros na estreia e Flamengo, o menor

Os quatro representantes brasileiros no Mundial de Clubes da Fifa já estrearam na competição. Palmeiras e Fluminense empataram em seus confrontos, enquanto Flamengo e Botafogo venceram. As partidas movimentaram torcedores, e o duelo do time alviverde foi o que registrou o maior público entre os brasileiros.

O primeiro time do Brasil a entrar em campo foi o Palmeiras, no último domingo, no empate por 0 a 0 com o Porto, pelo Grupo A. A partida foi disputada no MetLife Stadium, em East Rutherford, Nova Jersey, e atraiu 46.275 torcedores, o maior público entre os clubes do País na estreia, com 50,09% da capacidade total do estádio (82.500 lugares).

Também no domingo, o Botafogo venceu o Seattle Sounders por 2 a 1, pelo Grupo B, no Lumen Field, em Seattle. O jogo contou com 30.151 presentes, o que representa 43,7% da ocupação do estádio.

Na segunda-feira, o Flamengo superou o Espérance por 2 a 0, pelo Grupo D, no Lincoln Financial Field, na Filadélfia. A partida teve o menor público entre os brasileiros, com 25.797 torcedores e apenas 37,39% da capacidade ocupada.

Já nesta terça-feira, o Fluminense empatou por 0 a 0 com o Borussia Dortmund, pelo Grupo F, também no MetLife Stadium, com 34.746 torcedores presentes, equivalente a 42,1% de ocupação.