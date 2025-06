Mundial de Clubes: Mbappé é internado com gastroenterite e deve seguir fora no Real Madrid

A ausência do astro Mbappé na estreia do Mundial de Clubes, no empate com o Al-Hilal, por 1 a 1, nesta quarta-feira, foi ocasionada por um quadro de gastroenterite, segundo revelou o clube após exames mais apurados nesta quinta. O jogador está internado para tratamento em um hospital não revelado e sua presença diante do Pachuca, no domingo, em Charlotte, é incerta.

"O nosso jogador Kylian Mbappé apresenta um quadro agudo de gastroenterite e foi hospitalizado para a realização de exames e administração do tratamento adequado", revelou o Real Madrid em nota oficial nesta quinta-feira.

O jogador havia perdido duas sessões de treinamentos na semana por causa de um quadro febril, mas Xabi Alonso não o descartou do duelo com os árabes em nenhum momento. Apenas no dia do jogo, acabou sendo revelado que ele estava fora até do banco de reservas.

O problema, que causa inflamação no estômago e intestino, ocasionando febre, náusea, diarreia e até vômitos se agravou e o clube merengue se viu obrigado a levar Mbappé até um hospital dos Estados Unidos para atendimento de emergência.

Agora, com a medicação e tratamento apropriados, a expectativa é de que haja uma recuperação rápida e o atacante volte às atividades antes da partida decisiva com os mexicanos, na qual o Real Madrid necessitará da vitória após largada decepcionante.

Diferentemente da estreia, na qual adotou discurso otimista, desta vez Xabi Alonso evita fazer um prognóstico sobre o jogador para o embate no Bank of America Stadium, em Charlotte, na Carolina do Norte, pela segunda rodada do Mundial.