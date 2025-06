Mundial de Clubes: mata-mata se define com fim da fase de grupos; confira confrontos

Com o encerramento da fase de grupos do Mundial de Clubes, o chaveamento das oitavas de final está definido. Os quatro representantes brasileiros avançaram e serão destaque no mata-mata, que terá confrontos como o clássico nacional Palmeiras x Botafogo, além de Flamengo x Bayern de Munique e Inter de Milão x Fluminense.

A terceira e última rodada teve início na segunda-feira, com os jogos decisivos dos Grupos A e B. O Palmeiras ficou no empate por 2 a 2 com o Inter Miami, chegou a cinco pontos e terminou na liderança do Grupo A. Com isso, enfrenta o Botafogo no sábado, às 13h (de Brasília), na Filadélfia, protagonizando o primeiro embate entre brasileiros nesta edição do torneio.

O Botafogo, apesar da derrota por 1 a 0 para o Atlético de Madrid, terminou a fase classificatória com seis pontos e avançou como segundo colocado, graças ao saldo de gols. O Inter Miami também se classificou, com a mesma pontuação do Palmeiras, e terá pela frente o PSG no domingo, às 13h, em Atlanta. A equipe francesa liderou o Grupo B, também beneficiada pelo critério de desempate.

Na terça-feira, foi a vez das partidas dos Grupos C e D. Já garantido nas oitavas e com a primeira colocação do Grupo D assegurada, o Flamengo empatou em 1 a 1 com o LAFC. A equipe de Filipe Luís enfrentará o Bayern de Munique no domingo, às 17h, em Miami.

O clube alemão vem de uma derrota por 1 a 0 para o Benfica, que assumiu a liderança do Grupo C. Com isso, os portugueses medem forças com o Chelsea, que superou o Espérance por 3 a 0 e ficou em segundo lugar na chave do Flamengo. O confronto entre Benfica e Chelsea acontece no sábado, às 17h, em Charlotte.

Na quarta-feira, foi a vez do Fluminense garantir sua vaga. O empate sem gols com o Mamelodi Sundowns assegurou ao time carioca a segunda posição do Grupo F, com cinco pontos, atrás apenas do Borussia Dortmund, que avançou como líder, somando sete.

Nas oitavas, o time das Laranjeiras encara a Inter de Milão na segunda-feira, às 16h, no Bank of America Stadium, em Charlotte. A equipe italiana terminou na primeira colocação do Grupo E. O Borussia Dortmund, por sua vez, enfrenta o Monterrey, segundo colocado da mesma chave, na terça-feira, às 22h, no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta.

A rodada final da fase de grupos foi completada nesta quinta-feira. O Manchester City goleou a Juventus por 5 a 2 e confirmou a liderança do Grupo G, com nove pontos. Os italianos ficaram com a segunda posição, somando seis.

Nas oitavas de final, o Grupo G cruza com o H, que teve o Real Madrid na primeira colocação, com sete pontos, após a vitória por 3 a 0 sobre o Salzburg nesta quinta-feira, na Filadélfia, em partida marcada por boa atuação de Vinicius Jr., que marcou um gol e deu uma assistência. O segundo lugar ficou com o Al-Hilal, que somou cinco pontos ao vencer o Pachuca por 2 a 0, em Nashville, em jogo simultâneo.

Agora, Manchester City e sauditas se enfrentam na segunda-feira, às 22h, no Camping World Stadium, em Orlando. Já a Juventus encara os espanhóis comandados por Xabi Alonso na terça-feira, às 16h, em Miami Gardens, no Hard Rock Stadium.

Confira os duelos das oitavas de final do Mundial de Clubes:

28/6 - SÁBADO

13h - Palmeiras x Botafogo, no Lincoln Financial Field, na Filadélfia

17h - Benfica x Chelsea, no Bank of America Stadium, em Charlotte

29/6 - DOMINGO

13h - Paris Saint-Germain x Inter Miami, no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta

17h - Flamengo x Bayer de Munique, no Hard Rock Stadium, em Miami Gardens

30/06 - SEGUNDA-FEIRA

16h - Inter de Milão x Fluminense, no Bank of America Stadium, em Charlotte

22h - Manchester City x Al-Hilal, no Camping World Stadium, em Orlando

01/07 - TERÇA-FEIRA

16h - Real Madrid x Juventus, no Hard Rock Stadium, em Miami Gardens