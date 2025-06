Flamengo disputa liderança do grupo contra o Chelsea, na Filadélfia. Gilvan de Souza / Flamengo

A sexta-feira (20) será de mais quatro jogos válidos pelo Mundial de Clubes, nos Estados Unidos. As partidas serão válidas pela segunda rodada dos grupos C e D, com destaque para um brasileiro em campo.

No grande jogo do dia, o Flamengo encara o Chelsea. A partida, que vale a liderança do Grupo D (os dois venceram na primeira rodada), acontece às 15h, na Filadélfia.

No Grupo C, destaque para um clássico do futebol, que reedita a decisão do Mundial Interclubes de 2001: Bayern e Boca Juniors se enfrentam às 22h, em Miami. O outro jogo da chave coloca frente a frente Benfica e Auckland City.

Onde assistir aos jogos desta sexta-feira no Mundial de Clubes

Benfica x Auckland City

Horário: 13h

13h Onde assistir: SporTV, Cazé TV, Globoplay e DAZN anunciam a transmissão. GZH acompanha a partida em tempo real.

Flamengo x Chelsea

Horário : 15h

: 15h Onde assistir: RBS TV, SporTV, Cazé TV, Globoplay e DAZN anunciam a transmissão. GZH acompanha a partida em tempo real. A Rádio Gaúcha terá transmissão ao vivo.

Los Angeles FC x Esperánce

Horário: 19h

19h Onde assistir: SporTV, Cazé TV, Globoplay e DAZN anunciam a transmissão. GZH acompanha a partida em tempo real.

Bayern de Munique x Boca Juniors

Horário: 22h

22h Onde assistir: RBS TV, SporTV, Cazé TV, Globoplay e DAZN anunciam a transmissão. GZH acompanha a partida em tempo real. A Rádio Gaúcha terá transmissão ao vivo.