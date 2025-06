Banhado a ouro de 24 quilates, troféu do Mundial tem um mapa-múndi no centro. LUKE HALES / AFP,GETTY IMAGES NORTH AMERICA

A Fifa ampliou o projeto que iniciou há 24 anos, quando organizou pela primeira vez o Mundial de Clubes. Agora, a competição reúne 32 equipes de seis confederações. O formato lembra a antiga Copa do Mundo de seleções e vai durar 30 dias.

O Brasil será representado pelos quatro últimos campeões da Copa Libertadores da América: Palmeiras (2021), Flamengo (2022), Fluminense (2023) e Botafogo (2024).

Abaixo, saiba mais sobre regulamento, calendário, veja a ficha dos clubes e entenda como funcionará a premiação.

Regulamento

Os 32 times foram divididos em oito grupos de quatro. Na primeira fase, eles se enfrentam dentro dos grupos em turno único. Os dois primeiros de cada chave passam às oitavas de final.

A partir daí, as equipes se enfrentam em jogos eliminatórios até a final. A diferença em relação a Copa do Mundo de Seleções é que no torneio de clubes, não haverá a disputa pelo terceiro lugar.

Calendário

Fase de Grupos - 14/6 a 26/6

Oitavas - 28/6 a 1/7

Quartas - 4 e 5/7

Semifinais - 8 e 9/7

Final - 13/7

Quem é quem?

As 32 equipes do Mundial representam 20 países:

África do Sul

Alemanha

Arábia Saudita

Argentina

Áustria

Brasil

Coreia do Sul

Egito

Emirados Árabes Unidos

Espanha

Estados Unidos

França

Inglaterra

Itália

Japão

Marrocos

México

Nova Zelândia

Portugal

Tunísia

No total, 63 jogos serão realizados em 11 cidades-sede: Atlanta, Charlotte, Cincinnati, Los Angeles, Miami, Nashville, Nova York/Nova Jersey, Orlando, Filadélfia, Seattle e Washington. A abertura será no Hard Rock Stadium, em Miami, e a final no MetLife Stadium, em Nova Jersey.

Os clubes

São 12 times europeus, seis sul-americanos, cinco da Concacaf - que reúne equipes das Américas do Norte, Central e do Caribe - quatro africanos, quatro asiáticos e um da Oceania. Confira a ficha técnica de cada um dos participantes, separados pelos grupos em que foram sorteados. O item "Participação em Mundiais" se refere a presença das equipes nos formatos anteriores, entre 1960 e 2024, além da disputa atual.

Grupo A

Palmeiras investiu R$ 340 milhões em reforços na temporada CESAR GRECO / Palmeiras

Primeiro grupo com presença de um time brasileiro. O Palmeiras vai precisar encarar o favoritismo do Porto e os anfitriões do Inter Miami, de Messi e Suárez. Os egípcios do Al-Ahly são os "azarões" da chave.

Al-Ahly S. C.

Local: Cairo, Egito

Fundação: 24/4/1907 (118 anos)

Títulos Nacionais: 104

Títulos Internacionais: 31

Participações em Mundiais: 11

Melhor desempenho: 3º lugar em 2006,

2020 e 2023

Técnico: José Riveiro, 49 anos

Destaque: Bencharki (A), 30 anos

Valor do elenco: R$ 216,2 milhões

C. I. F. Miami

Local: Miami, Estados Unidos

Fundação: 29/1/2018 (7 anos)

Títulos Nacionais: 1

Títulos Internacionais: 1

Participações em Mundiais: 1

Melhor desempenho: estreia em 2025

Técnico: Javier Mascherano, 40 anos

Destaque: Messi (A), 37 anos

Valor do elenco: R$ 441,8 milhões

S. E. Palmeiras

Local: São Paulo, Brasil

Fundação: 26/8/1914 (110 anos)

Títulos Nacionais: 20

Títulos Internacionais: 6

Participações em Mundiais: 4

Melhor desempenho: vice-campeão em 1999 e 2021

Técnico: Abel Ferreira, 46 anos

Destaque: Estêvão (A), 18 anos

Valor do elenco: R$ 1,52 bilhão

F. C. Porto

Local: Porto, Portugal

Fundação: 28/9/1893 (131 anos)

Títulos Nacionais: 79

Títulos Internacionais: 7

Participações em Mundiais: 3

Melhor desempenho: bicampeão em 1987 e 2004

Técnico: Martín Anselmi, 39 anos

Destaque: Samu (A), 21 anos

Valor do elenco: R$ 1,99 bilhão

Grupo B

Botafogo é o atual campeão da Libertadores Vitor Silva / Botafogo

Grupo complicado para o Botafogo que vai enfrentar os bilionários do Atlético de Madrid e do PSG. Se chegar às oitavas, time brasileiro fará uma grande surpresa no torneio.

C. Atlético de Madrid

Local: Madrid, Espanha

Fundação: 26/4/1903 (122 anos)

Títulos Nacionais: 26

Títulos Internacionais: 9

Participações em Mundiais: 2

Melhor desempenho: campeão em 1974

Técnico: Diego Simeone, 55 anos

Destaque: Griezmann (A), 34 anos

Valor do elenco: R$ 3,29 bilhões

Botafogo F. R.

Local: Rio de Janeiro, Brasil

Fundação: 1/7/1894 (130 anos)

Títulos Nacionais: 5

Títulos Internacionais: 2

Participações em Mundiais: 2

Melhor desempenho: 5º lugar em 2024

Técnico: Renato Paiva, 55 anos

Destaque: Igor Jesus (A), 24 anos

Valor do elenco: R$ 867,3 milhões

Paris Saint-Germain F. C.

Local: Paris, França

Fundação: 12/8/1970 (54 anos)

Títulos Nacionais: 52

Títulos Internacionais: 2

Participações em Mundiais: 1

Melhor desempenho: estreia em 2025

Técnico: Luis Enrique, 55 anos

Destaque: Dembélé (A), 28 anos

Valor do elenco: R$ 5,89 bilhões

Seattle Sounders F. C.

Local: Seattle, Estados Unidos

Fundação: 5/12/1974 (50 anos)

Títulos Nacionais: 7

Títulos Internacionais: 1

Participações em Mundiais: 2

Melhor desempenho: 5º lugar em 2022

Técnico: Brian Schmetzer, 62 anos

Destaque: Vargas (M), 19 anos

Valor do elenco: R$ 348,3 milhões

Grupo C

Boca Juniors é um dos dois argentinos no Mundial Eitan Abramovich / AFP

O Bayern de Munique surge como grande favorito e deixa a briga pela segunda vaga entre Benfica e Boca Juniors. O Auckland City será o "saco de pancadas".

Auckland City F. C.

Local: Auckland, Nova Zelândia

Fundação: 6/2/2004 (21 anos)

Títulos Nacionais: 28

Títulos Internacionais: 13

Participações em Mundiais: 13

Melhor desempenho: 3º lugar em 2014

Técnico: Paul Posa, 63 anos

Destaque: Ilich (V), 29 anos

Valor do elenco: R$ 33,1 milhões

F. C. Bayern München

Local: Munique, Alemanha

Fundação: 27/2/1900 (125 anos)

Títulos Nacionais: 70

Títulos Internacionais: 14

Participações em Mundiais: 5

Melhor desempenho: tetracampeão em 1976, 2001, 2013 e 2020

Técnico: Vincent Kompany, 39 anos

Destaque: Kane (A), 31 anos

Valor do elenco: R$ 5,48 bilhões

S. L. Benfica

Local: Lisboa, Portugal

Fundação: 28/2/1904 (121 anos)

Títulos Nacionais: 87

Títulos Internacionais: 4

Participações em Mundiais: 3

Melhor desempenho: vice-campeão em 1961 e 1962

Técnico: Bruno Lage, 49 anos

Destaque: Tomás Araújo (Z), 23 anos

Valor do elenco: R$ 2,31 bilhões

C. A. Boca Juniors

Local: Buenos Aires, Argentina

Fundação: 3/4/1905 (120 anos)

Títulos Nacionais: 52

Títulos Internacionais: 22

Participações em Mundiais: 6

Melhor desempenho: tricampeão em 1977, 2000 e 2003

Técnico: Miguel Ángel Russo, 69 anos

Destaque: Zenón (A), 23 anos

Valor do elenco: R$ 533,5 milhões

Grupo D

Flamengo é um dos brasileiros com chance de ir mais longe Paula Reis / Flamengo, Divulgação

Um grupo que promete ser acirrado. Chelsea e Flamengo são os favoritos. Os brasileiros têm feito uma temporada elogiável e chegam em alta no Mundial. Os ingleses têm o poder econômico e acabaram de vencer a Conference League em cima do Bétis (ESP). Mas é bom não deixar o América do México isolado. Tunisianos são os "azarões".

Chelsea F. C.

Local: Londres, Inglaterra

Fundação: 10/3/1905 (120 anos)

Títulos Nacionais: 27

Títulos Internacionais: 9

Participações em Mundiais: 3

Melhor desempenho: campeão em 2021

Técnico: Enzo Maresca, 45 anos

Destaque: Palmer (M), 23 anos

Valor do elenco: R$ 5,88 bilhões

Espérance S. T.

Local: Túnis, Tunísia

Fundação: 15/1/1919 (106 anos)

Títulos Nacionais: 56

Títulos Internacionais: 12

Participações em Mundiais: 4

Melhor desempenho: 5º lugar em 2018 e 2019

Técnico: Maher Kanzari, 52 anos

Destaque: Belaili (A), 33 anos

Valor do elenco: R$ 126,6 milhões

C. R. Flamengo

Local: Rio de Janeiro, Brasil

Fundação: 17/11/1895 (129 anos)

Títulos Nacionais: 17

Títulos Internacionais: 7

Participações em Mundiais: 4

Melhor desempenho: campeão em 1981

Técnico: Filipe Luís, 39 anos

Destaque: Arrascaeta (M), 30 anos

Valor do elenco: R$ 1,39 bilhão

Los Angeles F. C.

Local: Los Angeles, Estados Unidos

Fundação: 30/10/2014 (10 anos)

Títulos Nacionais: 4

Títulos Internacionais: nenhum

Participações em Mundiais: 1

Melhor desempenho: estreia em 2025

Técnico: Steve Cherundolo, 46 anos

Destaque: Bouanga (A), 30 anos

Valor do elenco: R$ 345,7 milhões

Grupo E

Marcelo Gallardo, técnico do River Plate (ARG) Juan Mabromata / AFP

A Inter, de Milão, surge como grande favorita do grupo. O time europeu não deve ter dificuldades para avançar às oitavas. A disputa pela segunda vaga será equilibrada entre River Plate, Monterrey e Urawa Red Diamonds, mas os sul-americanos devem confirmar uma posição nas oitavas.

F. C. Internazionale M.

Local: Milão, Itália

Fundação: 9/3/1908 (117 anos)

Títulos Nacionais: 37

Títulos Internacionais: 9

Participações em Mundiais: 4

Melhor desempenho: tricampeã em 1964, 1965 e 2010

Técnico: Cristian Chivu, 44 anos

Destaque: Lautaro Martínez (A), 27 anos

Valor do elenco: R$ 4,23 bilhões

C. F. Monterrey

Local: Monterrey, México

Fundação: 28/6/1945 (79 anos)

Títulos Nacionais: 10

Títulos Internacionais: 6

Participações em Mundiais: 6

Melhor desempenho: 3º lugar em 2012 e 2019

Técnico: Domenec Torrent, 62 anos

Destaque: Berterame (A), 26 anos

Valor do elenco: R$ 440,2 milhões

C. A. River Plate

Local: Buenos Aires, Argentina

Fundação: 25/5/1901 (124 anos)

Títulos Nacionais: 54

Títulos Internacionais: 19

Participações em Mundiais: 5

Melhor desempenho: campeão em 1986

Técnico: Marcelo Gallardo, 49 anos

Destaque: Mastantuono (M), 17 anos

Valor do elenco: R$ 661,2 milhões

Urawa Red Diamonds

Local: Saitama, Japão

Fundação: 30/11/1949 (75 anos)

Títulos Nacionais: 23

Títulos Internacionais: 4

Participações em Mundiais: 4

Melhor desempenho: 3º lugar em 2007

Técnico: Maciej Skorza, 53 anos

Destaque: Gustafson (V), 30 anos

Valor do elenco: R$ 130,9 milhões

Grupo F

Fluminense, de Cano, foi campeão da Libertadores em 2023 CARL DE SOUZA / AFP

Um grupo com cada time representando um continente. O Fluminense tem tudo para passar às oitavas, junto com o Borussia Dortmund. Mas precisará confirmar em campo para não ser surpreendido por sul-coreanos e sul-africanos.

B. V. Borussia Dortmund

Local: Dortmund, Alemanha

Fundação: 19/12/1909 (115 anos)

Títulos Nacionais: 19

Títulos Internacionais: 3

Participações em Mundiais: 2

Melhor desempenho: campeão em 1997

Técnico: Niko Kovac, 53 anos

Destaque: Guirassy (A), 29 anos

Valor do elenco: R$ 2,78 bilhões

Fluminense F. C.

Local: Rio de Janeiro, Brasil

Fundação: 21/7/1902 (122 anos)

Títulos Nacionais: 6

Títulos Internacionais: 3

Participações em Mundiais: 2

Melhor desempenho: vice-campeão em 2023

Técnico: Renato Portaluppi, 62 anos

Destaque: Arias (A), 27 anos

Valor do elenco: R$ 466,3 milhões

Mamelodi Sundows F. C.

Local: Pretória, África do Sul

Fundação: 30/11/1969 (55 anos)

Títulos Nacionais: 29

Títulos Internacionais: 3

Participações em Mundiais: 2

Melhor desempenho: 6º lugar em 2016

Técnico: Miguel Cardoso, 53 anos

Destaque: Rayners (A), 29 anos

Valor do elenco: R$ 224,8 milhões

Ulsan Hyundai F. C.

Local: Ulsan, Coreia do Sul

Fundação: 6/12/1983 (41 anos)

Títulos Nacionais: 14

Títulos Internacionais: 3

Participações em Mundiais: 3

Melhor desempenho: 6º lugar em 2012 e em 2021

Técnico: Kim Pan-Gon, 56 anos

Destaque: Erick Farias (A), 28 anos

Valor do elenco: R$ 103,9 milhões

Grupo G

Manchester City é um dos maiores favoritos no Mundial Oli Scarff / AFP

Talvez o grupo com maior desequilíbrio do Mundial. São dois times muito acima dos outros dois em valor de mercado. Manchester City e Juventus devem confirmar as duas primeiras vagas sem maiores problemas.

Al-Ain F. C.

Local: Al-Ain, Emirados Árabes Unidos

Fundação: 1/8/1968 (56 anos)

Títulos Nacionais: 34

Títulos Internacionais: 3

Participações em Mundiais: 3

Melhor desempenho: vice-campeão em 2018

Técnico: Vladimir Ivic, 48 anos

Destaque: Rahimi (A), 28 anos

Valor do elenco: R$ 248,7 milhões

Juventus F. C.

Local: Turim, Itália

Fundação: 1/11/1897 (127 anos)

Títulos Nacionais: 61

Títulos Internacionais: 11

Participações em Mundiais: 4

Melhor desempenho: bicampeã em 1985 e 1996

Técnico: Igor Tudor, 47 anos

Destaque: Vlahovic (A), 25 anos

Valor do elenco: R$ 3,97 bilhões

Manchester City F. C.

Local: Manchester, Inglaterra

Fundação: 16/4/1894 (131 anos)

Títulos Nacionais: 39

Títulos Internacionais: 4

Participações em Mundiais: 2

Melhor desempenho: campeão em 2023

Técnico: Pep Guardiola, 54 anos

Destaque: Haaland (A), 24 anos

Valor do elenco: R$ 8,35 bilhões

Wydad A. C.

Local: Casablanca, Marrocos

Fundação: 8/5/1937

Títulos Nacionais: 31

Títulos Internacionais: 8

Participações em Mundiais: 3

Melhor desempenho: 6º lugar em 2017

Técnico: Mohamed Benhachem, 49 anos

Destaque: Harkass (Z), 29 anos

Valor do elenco: R$ 101,8 milhões

Grupo H

Vini Jr. é a maior estrela do Real Madrid Glyn Kirk / AFP

O maior campeão mundial de clubes deve passar com muita tranquilidade pela fase de grupos. Iniciando uma nova era, com Xabi Alonso de técnico, o Real Madrid tem tudo para fazer 100% nas três primeiras rodadas. A briga pela segunda vaga promete ser intensa.

Al-Hilal S. F. C.

Cidade: Riad, Arábia Saudita

Fundação: 16/10/1957 (67 anos)

Títulos Nacionais: 56

Títulos Internacionais: 14

Participações em Mundiais: 4

Melhor desempenho: vice-campeão em 2022

Técnico: Simone Inzaghi, 49 anos

Destaque: Mitrovic (A), 30 anos

Valor do elenco: R$ 977,9 milhões

Pachuca C. F.

Cidade: Pachuca, México

Fundação: 1/11/1892 (132 anos)

Títulos Nacionais: 7

Títulos Internacionais: 10

Participações em Mundiais: 6

Melhor desempenho: vice-campeão em 2024

Técnico: Javier Lozano, 46 anos

Destaque: Idrissi (A), 29 anos

Valor do elenco: R$ 339 milhões

Real Madrid C. F.

Cidade: Madrid, Espanha

Fundação: 6/3/1902 (123 anos)

Títulos Nacionais: 71

Títulos Internacionais: 35

Participações em Mundiais: 13

Melhor desempenho: eneacampeão em 1960, 1998, 2002, 2014, 2016, 2017, 2018, 2022 e 2024

Técnico: Xabi Alonso, 43 anos

Destaque: Vini Jr. (A), 24 anos

Valor do elenco: R$ 8,10 bilhões

F. C. Red Bull Salzburg

Cidade: Salzburg, Áustria

Fundação: 13/9/1933 (91 anos)

Títulos Nacionais: 29

Títulos Internacionais: nenhum

Participações em Mundiais: 1

Melhor desempenho: estreia em 2025

Técnico: Thomas Letsch, 56 anos

Destaque: Gloukh (M), 21 anos

Valor do elenco: R$ 960,1 milhões

Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, e Gianni Infantino, presidente da Fifa, conversam sobre o Mundial JIM WATSON / AFP

Premiação

Ao todo, a Fifa vai distribuir 1 bilhão de dólares (cerca de R$ 5,75 bilhões) no Mundial de Clubes 2025.

Cada clube brasileiro irá receber 15,21 milhões de dólares (cerca de R$ 87,4 milhões) por participação. O campeão pode faturar até 125 milhões de dólares (aproximadamente R$ 718 milhões na cotação atual).

A cota de participação dos clubes foi definida com base nos continentes. O maior valor cabe aos europeus, que irão receber entre 12,81 e 38,19 milhões de dólares (entre R$ 73,6 e R$ 219,5 milhões), de acordo com um ranking de critérios esportivos e comerciais.

Premiação por fases do Mundial de Clubes 2025:

Fase de grupos: 2 milhões de dólares por vitória (R$ 11,5 milhões) e 1 milhão de dólares (R$ 5,75 milhões) por empate;

Oitavas de final: 7,5 milhões de dólares (R$ 43,1 milhões);

Quartas de final: 13,125 milhões de dólares (R$ 75,46 milhões);

Semifinais: 21 milhões de dólares (R$ 120,75 milhões);

Vice-campeão: 30 milhões de dólares (R$ 172,5 milhões);

Campeão: 40 milhões de dólares (R$ 230 milhões).