Mundial de Clubes: em liberdade condicional, zagueiro do Boca tem visto negado pelos EUA

O Boca Juniors não poderá contar com o zagueiro Ayrton Costa no Mundial de Clubes. O jogador teve novamente seu visto negado para entrar nos Estados Unidos, onde será disputada a remodelada competição da Fifa, por estar em liberdade condicional na Argentina, de acordo com o canal local TyC Sports.

O jogador de 25 anos está em liberdade condicional em um processo criminal por tentativa de roubo, em 2018. Ele, seu irmão e um amigo foram acusados de invadir uma casa na cidade argentina de Bernal Oeste em junho daquele ano. O trio foi capturado pela polícia, mas não permaneceu preso.

Nesta quinta-feira, Costa chegou a visitar a Embaixada dos Estados Unidos na Argentina numa tentativa final de obter a permissão para viajar. Mas não obteve sucesso. O país-sede do Mundial de Clubes avalia que seu processo na Justiça ainda não foi finalizado, o que vem rendendo seguidas negativas às suas tentativas de receber o visto.

Costa vem enfrentando este problema para entrar nos EUA desde que defendia o Independiente e precisava do visto para fazer a pré-temporada em solo americano com sua equipe. Pelo Boca, tentou a primeira vez ainda no ano passado. E, neste ano, voltou a receber a resposta negativa.

A delegação do Boca já se encontra nos EUA para a disputa do Mundial. Mas alguns integrantes do clube ainda vão se juntar ao grupo nos próximos dias, como o próprio presidente do time, Juan Román Riquelme, e os reforços Marco Pellegrino e Malcom Braida. O Boca esperava contar também com Costa neste grupo reduzido para viajar de última hora para os EUA.