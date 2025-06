Equipe do Bayern celebra primeiro gol na competição. DYLAN BUELL / Getty Images/AFP

A bola já está rolando no Mundial de Clubes da Fifa. A competição, que teve início no sábado (14), com o empate entre Inter Miami e Al Ahly, contou com mais quatro jogos neste domingo (15).

Os trabalhos do dia foram abertos com o show do Bayern de Munique — os alemães fizeram 10 a 0 no Auckland City, da Nova Zelândia. Depois, ainda entraram em campo PSG, Atletico de Madrid, Palmeiras, Porto, Botafogo e Seattle Sounders.

Confira os resultados do dia abaixo.

Bayern de Munique 10 x 0 Auckland City

A equipe alemã venceu os neozelandes por 10 a 0, em jogo válido pela primeira rodada do Grupo C. Os gols da partida foram marcados por: Coman (2x), Boey, Olise (2x), Müller (2x), Musiala (3x). Leia mais sobre a partida aqui.

PSG 4 x 0 Atlético de Madrid

Vitinha foi um dos destaques da vitória francesa. Harry How / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

No primeiro duelo entre europeus no novo Mundial de Clubes, o atual campeão da Champions League levou a melhor. Fabián Ruiz, Vitinha, Mayulu e Lee Kang-in marcaram os gols da partida válida pelo Grupo B da competição. Leia mais sobre a partida aqui.

Palmeiras 0 x 0 Porto

Gómez em lance com Samu. CHARLY TRIBALLEAU / AFP

Em sua quarta participação em Mundiais, o Palmeiras segue sem vencer europeus. O time de Abel Ferreira não superou o Porto neste domingo (15), em jogo válido pelo Grupo A. Leia mais sobre a partida aqui.

Botafogo 2 x 1 Seattle Sounders

Jair e Igor Jesus marcaram para a equipe alvinegra. BUDA MENDES / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

A primeira vitória do Brasil no Mundial de Clubes veio do Botafogo, atual campeão da Libertadores. O time carioca fez 2 a 1 no Seattle Sounders e subiu para a segunda posição no grupo B, com três pontos. Leia mais sobre a partida aqui.

