Multicampeões, Bayern e Boca revivem final do Mundial de 2001 nesta sexta

Kuffour foi o autor do gol do título do Bayern. JIJI PRESS FD / AFP

O novo formato do Mundial de Clubes permite que clubes expressivos de diferentes continentes se enfrentem, sem a necessidade de terem sido campeões internacionais. Neste cenário, equipes tradicionais podem reeditar partidas clássicas de suas histórias. Boca Juniors e Bayern de Munique terão essa chance.

Nesta sexta-feira (20), as equipes jogam às 22h, em Miami, pela segunda rodada do Mundial de Clubes, em jogo válido pelo Grupo C.

A questão é que, em 2001, os dois times decidiram o Mundial de Clubes, que ainda era chamado de Copa Intercontinental. Em Tóquio, o Bayern venceu o Boca por 1 a 0, com um gol marcado no segundo tempo da prorrogação.

Confronto de multicampeões

Nesta sexta, estarão em campo dois dos times mais vitoriosos do futebol mundial. Se tratando das principais competições continentais, a Champions League e a Libertadores, são 12 taças, sendo seis para cada lado. Quanto ao Mundial, os alemães já venceram quatro edições, enquanto os argentinos conquistaram três vezes.

A nível continental, o Bayern soma outros quatro títulos. Já o Boca ostenta nove troféus dentro da América do Sul, além da Libertadores. Nos campeonatos nacionais, os bávaros são os maiores campeões da Alemanha com 34 conquistas. Na argentina, os xeneizes estão na vice-liderança, com 35, três a menos que o rival River Plate.

Dentro do futebol alemão, o Bayern de Munique ainda soma mais 36 taças. Da mesma forma, na Argentina, o Boca ainda conta com outros 17 troféus.

A final de 2001

Após vencer o Valencia, na decisão da Champions League, o Bayern de Munique tinha pela frente o Boca Juniors, que havia vencido o Cruz Azul, na decisão da Libertadores.

Em campo, o favoritismo claro que existe atualmente por parte dos europeus diante dos sul-americanos não estava presente, já que as duas equipes tinham grandes chances de erguer a taça. Comandados por Carlos Bianchi, o Boca Juniors, que tinha em Riquelme a principal estrela, foi superior na etapa inicial.

No entanto, no fim da primeira etapa, o atacante Delgado recebeu o segundo cartão amarelo após simular um pênalti e foi expulso. Na segunda etapa, o Bayern de Munique, do goleiro Oliver Kahn, levou vantagem nas chances de ataque, mas não conseguiu abrir o placar.

O gol dos alemães foi sair apenas no segundo tempo da prorrogação. Após cobrança de escanteio, o goleiro Córdoba saiu mal do gol. Com a bola viva na área, o zagueiro Kuffour, de Gana, apenas empurrou para o fundo das redes. Os argentinos ainda reclamaram de falta no lance.

Estiveram em campo dois brasileiros. O atacante Élber e o meia Paulo Sérgio, ambos no clube europeu.

Um novo cenário em 2025

Quase 24 anos depois, é inevitável apontar o favoritismo do Bayern de Munique perante ao Boca Juniors. Mesmo assim, nada impede que os argentinos surpreendam. Na primeira rodada, os alemães venceram o Auckland City por 10 a 0, enquanto os xeneizes empataram em 2 a 2 com o Benfica.

Com base nos relacionados das duas equipes na primeira rodada, 10 atletas do Bayern não eram nascidos na final do Mundial de 2001, incluindo os meias Musiala e Olise, que marcaram no jogo inicial. Do lado do Boca Juniors, o número é de seis atletas.