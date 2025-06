"Muita gente ficou surpresa com o meu time, mas eu não estou", diz Renato após estreia do Fluminense no Mundial de Clubes

Renato estreou com grande atuação no Mundial. FRANCK FIFE / AFP

O Fluminense fez estreia de gala no Mundial de Clubes. Em duelo contra o forte Borussia Dortmund, teve as melhores oportunidades e o domínio do jogo. Mas não aproveitou as chances e ficou no empate em 0 a 0.

Após o jogo, o técnico Renato Portaluppi valorizou a atuação do Tricolor carioca e afirmou que não se surpreendeu com desempenho do Flu.

— Nós fomos melhores do que o adversário praticamente o tempo todo. Criamos as melhores situações. Talvez, tenha faltado um pouquinho de calma e de tranquilidade para finalizar e sair com a vitória. De repente, muita gente ficou surpresa com o meu time. Mas eu não estou. Ontem (terça-feira), na coletiva, falei para vocês que preparei meu time para ganhar — enfatizou Renato Portaluppi.

Leia Mais Fluminense amassa, mas fica no empate com o Borussia Dortmund na estreia do Mundial de Clubes

Agora, o Fluminense se prepara para enfrentar o Ulsan na segunda rodada. O duelo está marcado para às 19h do próximo sábado (21).

— Conseguimos um bom resultado, poderíamos ter conquistado a vitória, não veio, mas sabemos que o próximo adversário também é perigoso, difícil. Eles também têm a ambição de passar para a próxima fase — explicou Renato.

Renato também foi questionado se os alemães o reconheceram pela grande atuação pelo Grêmio no título Mundial de 1983. No dia anterior, o meia meia Sabitzer, do time alemão, disse não saber quem era o treinador.

— Se não sabiam, talvez começaram a conhecer melhor ainda agora. Mas faz parte do passado (os gols em 1983, quando foi campeão como atleta). Tenho o maior orgulho de ter conquistado um título mundial com o Grêmio, ter feito os dois gols, e depois teve a final com o Real Madrid também. Agora, é o terceiro Mundial que estou participando — enfatizou.