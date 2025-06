Antes do Jornalismo e da Filosofia, no entanto, Ruy já era ligado aos esportes. Foi jogador dos times juvenis do Nacional e do Aimoré, ambos de São Leopoldo, e depois teve uma carreira vitoriosa no basquete, esporte em que chegou a defender a seleção gaúcha .

Ruy Carlos Ostermann, o Ruy de Todas as Copas, esteve em todos os Mundiais entre 1966, na Inglaterra, e em 2014, no Brasil. Foi a voz principal dos títulos históricos de Grêmio, Inter e Seleção Brasileira, e com suas colunas escreveu a história de diversos outros episódios marcantes do esporte mundial. Além disso, militou em outras áreas do Jornalismo, principalmente com o Encontros com o Professor, programa de entrevistas e debates que foi realizado por 10 anos.