Monterrey goleia o Urawa Red Diamonds e garante vaga nas oitavas de final do Mundial de Clubes

O Monterrey foi direto ao ponto contra o Urawa Red Diamonds. Precisando de uma vitória para avançar às oitavas de final do Mundial de Clubes, a equipe fez 4 a 0 no clube japonês e terminou a fase de grupos com a segunda colocação do Grupo E. A vitória da Inter de Milão sobre o River Plate também ajudou na vaga dos mexicanos.