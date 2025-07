Monterrey aposta em Sergio Ramos para frear Dortmund nas oitavas da Copa de Clubes

Homem de comprovada experiência em partidas decisivas, Sergio Ramos vai liderar o Monterrey na luta por uma vaga nas quartas de final da Copa do Mundo de Clubes, nesta terça-feira (1º), em Atlanta, diante de um obstáculo bem complicado: o Borussia Dortmund.

A braçadeira de capitão de 'Los Rayados' fica bem no braço esquerdo do espanhol campeão mundial de 2010, que hoje tem 39 anos. Desde sua chegada ao México em fevereiro, após meio ano sem clube, ele se tornou uma figura central para o Monterrey.

Embora alguns problemas físicos o tenham obrigado a ficar de fora de momentos decisivos do semestre, incluindo o jogo de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões da Concacaf e as quartas de final do Clausura mexicano, Ramos mostrou uma cara nova e vital no renovado torneio da Fifa.

Ele foi titular nas três partidas do time do técnico Domènec Torrent no Grupo E, em que terminou invicto contra Inter de Milão (1-1), River Plate (0-0) e Urawa Red Diamonds (4-0). E ele certamente liderará os mexicanos no encerramento das oitavas de final, no majestoso Estádio Mercedes-Benz nesta terça-feira às 22h (horário de Brasília).

"No meu caso, poucos meses após a minha chegada, poder dar o meu melhor em uma Copa de Clubes de tão alto nível, com as maiores equipes do mundo, é um ponto positivo", disse ele após garantir a classificação para as oitavas de final.

- Camisa 93 -

Desde que chegou a Monterrey, onde se juntou aos seus compatriotas Sergio Canales e Oliver Torres, e agora com o técnico Torrent, o premiado ex-zagueiro do Real Madrid se destacou ao escolher a camisa 93, incomum no futebol.

O número é altamente simbólico em sua carreira, na qual conquistou 29 títulos: foi o minuto em que marcou, de cabeça, como quase sempre, o gol que levou a final da Liga dos Campeões de 2014 para a prorrogação, vencida pelos 'merengues' contra o Atlético de Madrid em Lisboa.

Ele já marcou também de cabeça na Copa do Mundo de Clubes, em sua estreia contra a Inter, em uma jogada trabalhada com o novo técnico Torrent, ex-auxiliar de Pep Guardiola.

A chegada do Monterrey às oitavas de final mostrou a força de uma equipe que encontrou solidez na dupla defensiva formada por Ramos e o colombiano Stefan Medina.

Mas também em um meio-campo liderado pelo talentoso meia colombiano Nelson Deossa ao lado de Canales, o cérebro dos 'Rayados', que retorna como titular após superar uma lesão física na coxa direita.

- Favoritismo do Dortmund -

Na frente, Jesús 'Tecatito' Corona e o argentino Germán Berterame estão a todo vapor após a goleada sobre o Urawa.

"Estamos em um bom momento como grupo", disse Canales. "Mas estamos falando de um adversário que recentemente disputou uma final da Liga dos Campeões (2024). É um time de ponta".

Torrent considerou nesta segunda-feira que tudo o que eles fizerem pode não ser suficiente para derrotar um time que ele considera superior.

"Sabemos quem somos e, no papel, quem são os favoritos", disse ele em entrevista coletiva. "Temos que levar o jogo até o fim, tentar levar a equipe ao limite".

O time mexicano enfrentará o Dortmund, treinado pelo croata Niko Kovac, que liderou o Grupo F com sete pontos após empatar com o Fluminense (0 a 0) e conseguir vitórias apertadas sobre Mamelodi Sundowns (4 a 3) e Ulsan Hyundai (1 a 0).

Em meio às reclamações de Kovac sobre o calor nos Estados Unidos, o time aurinegro tem apresentado um desempenho fraco, e sua principal força de ataque, o guineense Serhou Guirassy, artilheiro da temporada passada com treze gols, marcou apenas uma vez.

"Eles jogarão de forma muito agressiva, buscando oportunidades no um contra um e depois tentando contra-atacar", previu o meio-campista alemão Pascal Grob. "Temos que segurar. Isso será muito importante".

Quem avançar vai encarar nas quartas de final Real Madrid ou Juventus, que se enfrentam nesta terça-feira em Miami às 16h (horário de Brasília).

Prováveis escalações:

Borussia Dortmund: Gregory Kobel - Julian Ryerson, Anton Waldemar, Rami Bensebaini - Yan Couto, Felix Nmecha, Pascal Grob, Daniel Svensson - Jobe Bellingham, Serhou Guirassy, Karim Adeyemi. Técnico: Niko Kovac.

Monterrey: Esteban Andrada - Ricardo Chávez, Stefan Medina, Sergio Ramos, Gerardo Arteaga - Nelson Deossa, Jorge Rodríguez - Jesús Corona, Sergio Canales, Lucas Ocampos - Germán Berterame. Técnico: Domènec Torrent.