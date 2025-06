Minas vence em Franca e abre vantagem nas finais do NBB

Time de melhor campanha do Novo Basquete Brasil (NBB) , o Minas Tênis Clube não se intimidou com o atual tricampeão Sesi-Franca e venceu o jogo de abertura das finais da temporada 2024/2025 por 69 a 65 .

Em sua primeira final na história do NBB, o time mineiro encarou um Ginásio Pedrocão lotado e manteve sua invencibilidade nos playoffs , onde venceu os confrontos de oitavas, quartas e semifinal por 3 a 0.

O jogo

Franca, que passou pelo Flamengo na semifinal, começou melhor a partida deste sábado (7) e terminou o primeiro quarto vencendo por 23 a 19 , com destaque para o armador Didi Louzada, que anotou 13 pontos.

Com boas atuações de Lucas Dias e David Jackson, Franca freou a reação mineira no segundo período e foi para o intervalo vencendo por 41 a 38 .

No terceiro período , o argentino Franco Baralle, que anotou cinco pontos, liderou o Minas a virar o marcador e terminar liderando por um ponto ( 53 a 52 ).

Os 10 minutos finais foram de alternância entre os dois times, mas na reta final o Minas conseguiu se impor e fechar a partida em 69 a 65 , com destaque para Baralle e seu compatriota Juan Pablo Arengo.

Com 18 pontos, Baralle foi o cestinha do Minas. A equipe que soma 39 vitórias em 44 jogos do NBB, ainda teve 16 pontos e seis rebotes de Arengo e nove pontos e nove rebotes de Jeremu Hollowell.