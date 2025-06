México inicia contagem regressiva a um ano da abertura da Copa do Mundo

Prefeita Clara Brugada e Del Piero (terno azul) ao lado do relógio qie fará contagem regressiva para a Copa. ALFREDO ESTRELLA / AFP

As autoridades da Cidade do México inauguraram nesta quarta-feira (11) dois relógios que fazem a contagem regressiva para a Copa do Mundo de 2026, a exatamente um ano do início do torneio, na capital mexicana.

O Mundial do ano que vem, cujo jogo de abertura será no Estádio Azteca no dia 11 de junho, será o primeiro organizado em conjunto por três países: México, Estados Unidos e Canadá.

A Cidade do México, de 9,2 milhões de habitantes, "viverá a Copa sem racismo, sem classismo, sem discriminação, sem xenofobia e sem homofobia", prometeu a prefeita Clara Brugada durante a revelação de um dos relógios em um antigo casarão da capital.

—Todas as torcidas são bem-vindas— acrescentou Brugada, ao lado do ex-jogador italiano Alessandro Del Piero, campeão do mundo em 2006 com a 'Azzurra'.

Durante o evento, a prefeita e Del Piero também exibiram a taça da Copa do Mundo.

O outro relógio começou a funcionar na Avenida Paseo de la Reforma, perto do famoso Auditório Nacional.

A Cidade do México receberá cinco jogos no mítico Estádio Azteca, que se tornará o primeiro a sediar a abertura de três Copas do Mundo. Lá, o Brasil de Pelé (1970) e a Argentina de Maradona (1986) foram campeões mundiais.

As cidades mexicanas de Guadalajara (oeste) e Monterrey (norte) receberão outras quatro partidas cada uma.