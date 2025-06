'Meus companheiros me deram tranquilidade', diz Vini após encerrar jejum de gols pelo Real

O atacante brasileiro Vinícius Júnior agradeceu o apoio dos companheiros do Real Madrid durante o seu jejum de gols pela equipe, que terminou nesta quinta-feira (26), na vitória sobre o RB Salzburg por 3 a 0, que selou a classificação dos espanhóis para as oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes.

Eleito o melhor jogador em campo, Vini abriu o placar e deu a assistência para Federico Valverde fazer o segundo do Real. O camisa 7 foi substituído no segundo tempo, para dar lugar a Rodrygo.

Com a vitória, o time merengue terminou a primeira fase na liderança do Grupo H. Na próxima terça-feira, o adversário pelas oitavas será a Juventus

"Estou muito feliz com o jogo. Jogamos com tempo bom e em um bom campo, o que nos ajudou muito", disse Vini à plataforma DAZN após a vitória sob chuva no Lincoln Financial Field.

"Era normal ficar muito tempo sem marcar, ficamos quase um mês sem jogar. Sempre estive muito tranquilo, meus companheiros me deram a tranquilidade que eu precisava", continuou o brasileiro.

Vini passou em branco nos dois primeiros jogos da Copa de Clubes (empate em 1 a 1 com o Al-Hilal e vitória por 3 a 1 sobre o Pachuca). Seu último gol pelo Real Madrid tinha sido no dia 16 de abril, na derrota da equipe por 2 a 1 para o Arsenal nas quartas de final da Liga dos Campeões.

De lá para cá, ele marcou pela Seleção Brasileira, na vitória por 1 a 0 sobre o Paraguai, no início de junho, pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026.

"Já estou aqui [no Real Madrid] há muito tempo sem pressão e quero estar sempre nas melhores condições para ajudar o time e este clube que tanto merece", disse Vini.

O camisa 7 merengue preferiu a assistência para Valverde, com um toque de calcanhar dentro da área, do que o gol que marcou.

"Acho que [prefiro] a assistência, porque todos esperavam que eu chutasse, e no final o Fede pede a bola e eu deixo para ele muito fácil", admitiu.

Na entrevista coletiva pós jogo, Vini disse que está "ganhando confiança" com as novas exigências táticas de Xabi Alonso, novo técnico do Real Madrid.

Alonso quer que o brasileiro jogue mais centralizado, e não pela ponta, posição similar à que Carlo Ancelotti o escalava na campanha do título da Liga dos Campeões de 2024.

"Voltar a jogar nesta posição é um pouco mais difícil para mim, mas espero me adaptar e entender o mais rápido possível o que o treinador quer", concluiu Vini.