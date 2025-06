'Meu objetivo é que não aconteça mais', diz presidente da LaLiga sobre Copa de Clubes

O presidente da LaLiga espanhola, Javier Tebas, reiterou nesta terça-feira (17) sua posição contra a Copa do Mundo de Clubes da Fifa, que está sendo disputada pela primeira vez nos Estados Unidos.

Para ele, trata-se de uma questão de equilíbrio financeiro. "Não há mais dinheiro no mundo dos direitos audiovisuais. O que temos que fazer é manter o ecossistema e eliminar [a Copa de Clubes]. É preciso manter a sustentabilidade do futebol", reiterou.

O torneio começou no último sábado, e Tebas admitiu que não está acompanhando os jogos.

"Não estou vendo. Ontem [segunda-feira], vi um pouco do Chelsea [contra o Los Angeles FC] e me pareceu um amistoso de verão, não vi intensidade nos 25 minutos que assisti da partida", criticou.

Tebas explicou que a participação de Real Madrid e Atlético de Madrid no torneio condiciona a liga espanhola, especialmente se algum dos dois chegar à final, marcada para o dia 13 de julho, um mês antes do início do campeonato local.