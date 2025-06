Messi será titular da Argentina pela 1ª vez no ano contra a Colômbia antes do Mundial de Clubes

Um dos artilheiros das Eliminatórias da América do Sul, com seis gols, e em ótima fase no Inter Miami, Lionel Messi retornará ao time titular da Argentina diante da Colômbia, nesta terça-feira, às 21h (horário de Brasília), no estádio Monumental de Núñez, em Buenos Aires.

O camisa 10 jogará pela primeira vez neste ano como titular da equipe do técnico Lionel Scaloni, já que entrou no segundo tempo na vitória sobre o Chile, na quinta-feira, e ficou fora da rodada dupla de março por causa de lesão - a última vez em que atuou entre os 11 iniciais pela seleção foi em 19 de novembro, na vitória por 1 a 0 sobre o Peru.

A Argentina lidera as Eliminatórias com dez pontos de vantagem sobre o Equador, o vice-líder, e tem vaga assegurada na Copa do Mundo de 2026. Assim, Scaloni tem dado espaço a jovens talentos, como Thiago Almada, ex-Botafogo, e Giuliano Simeone, nas partidas restantes da competição.

O técnico também teve o cuidado de preservar seu principal atleta, de 37 anos, para evitar riscos antes do início do Mundial de Clubes. O Inter Miami estreia no sábado, diante do Al-Ahly, do Egito, antes de pegar o Porto (dia 19) e Palmeiras (dia 23) na fase de grupos. Por outro lado, o jogador também não pode perder ritmo de jogo.

Messi entrará na vaga do jovem Nico Paz, 20 anos, a quem substituiu em Santiago. O meia deixou o campo com dores e, no sábado, treinou separado dos companheiros para se recuperar. Diante dos colombianos, que ainda buscam a vaga na Copa, Scaloni promoverá outras mudanças, já que não contará com Tagliafico, suspenso, e Lo Celso, lesionado. Já Otamendi, Paredes, Enzo Fernández e Nico González voltam a ficar à disposição após cumprirem suspensão.