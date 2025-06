Messi reencontra seu ex-time PSG nas oitavas de final da Copa de Clubes

Aos 38 anos, Lionel Messi saberá pela primeira vez como é reencontrar um 'ex' com quem as coisas não terminaram bem. Agora no Inter Miami, o camisa 10 desafiará o poderoso PSG neste domingo (29), em Atlanta, pelas oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes.

Após encerrar sua longa e apaixonada relação com o Barcelona (2004-2021), o craque argentino chegou com grande alarde à capital francesa em 2021 para liderar, ao lado de Neymar e Kylian Mbappé, um ataque arrasador do Paris Saint-Germain.

Duas temporadas depois, sem a mesma repercussão de sua chegada, ele partiu rumo à liga norte-americana, uma competição menor, tendo conquistado apenas dois títulos da Ligue 1 e uma Supercopa da França, aquém das expectativas despertadas pela chegada a Paris de um dos maiores jogadores da história.

Ele foi embora sem conseguir erguer a primeira taça da Liga dos Campeões para os parisienses, o objetivo principal do time francês, mas conquistou o tricampeonato mundial da Argentina ao vencer a França na final da Copa do Mundo de 2022, no Catar.

Nenhum dos lados da moeda ajudou a florescer um relacionamento romântico com a torcida da capital francesa, que chegou a vaiar o homem que no Barça - e agora em Miami - é venerado e intocável.

A resposta do dono do pé esquerdo mais valioso do planeta foi um dardo no orgulho parisiense: "Eu não fui feliz em Paris".

- "Nunca se sabe o que pode acontecer" -

Muita água correu por baixo da ponte desde então, e 'La Pulga', na reta final de sua gloriosa carreira, enfrentará pela primeira vez um time que já defendeu e comandará um Inter Miami que, no papel, está vários degraus abaixo do atual rei da Europa.

Ele fará isso no Estádio Mercedes-Benz às 13h (horário de Brasília), acompanhado em campo por um trio de veteranos com quem fez amizade no Barcelona: Luis Suárez, Jordi Alba e Sergio Busquets. E no banco, ele será dirigido por outro ex-jogador do Barça e astro argentino, Javier Mascherano.

O atacante uruguaio, que vem sofrendo nos últimos anos com fortes dores no joelho direito, chega em boa fase após brilhar no empate em 2 a 2 contra o Palmeiras, resultado que garantiu a classificação do time da Flórida para as oitavas de final, como segundo colocado do Grupo A.

Mas ele não é o único que vive um bom momento, já que o próprio Messi deixou claro nos Estados Unidos que seu talento não tem data de validade e que as esperanças do Inter Miami dependem de suas chuteiras.

"Este esporte mostrou que tudo pode acontecer em uma partida, e quem disse que domingo não pode ser o nosso dia?", questionou 'El Jefecito', como Mascherano é conhecido. "Eles certamente são melhores do que nós, mas no futebol nunca se sabe o que pode acontecer".

- Reencontro com Luis Enrique -

O reencontro entre Lionel Messi e PSG não será o único a acontecer em Atlanta, onde quem avançar enfrentará nas quartas de final o vencedor do duelo entre Flamengo e Bayern de Munique, que também jogam neste domingo, em Miami às 17h (horário de Brasília).

Messi, Suárez, Busquets, Alba e Mascherano desafiarão seu ex-técnico no Barcelona, Luis Enrique (2014-17), o homem que recentemente conquistou o primeiro título da Liga dos Campeões do PSG.

Sob a orientação do espanhol, os cinco ex-jogadores do Barça conquistaram nove títulos, incluindo a Liga dos Campeões e o Mundial de Clubes - no formato antigo - em 2015.

"Estamos falando do campeão europeu. Conhecemos vários jogadores, e o treinador, que, felizmente, eu tive, e sempre disse isso: para mim, é o melhor do mundo", enfatizou Alba após o jogo contra o Palmeiras.

Após sofrer um 'apagão' repentino diante do Botafogo, que o derrotou por 1 a 0 em uma das maiores surpresas do torneio, o time francês se recuperou e assumiu a liderança do Grupo B.

A boa notícias é que o atacante Ousmane Dembélé, ausente na fase de grupos, retornou aos treinos após se recuperar de uma lesão na coxa.

Prováveis escalações:

PSG: Gianluigi Donnarumma - Achraf Hakimi, Marquinhos, Willian Pacho, Nuno Mendes - Fabián Ruiz, Vitinha, Senny Mayulu, João Neves - Khvicha Kvaratskhelia, Désiré Doué. Técnico: Luis Enrique.

Inter Miami: Oscar Ustari - Marcelo Weigandt, Tomás Avilés, Maximiliano Falcón, Jordi Alba - Tadeo Allende, Federico Redondo, Sergio Busquets, Telasco Segovia - Lionel Messi, Luis Suárez. Técnico: Javier Mascherano.