Messi projeta confronto com o Palmeiras no Mundial e elogia: "Um dos grandes do mundo"

Após decidir o jogo na vitória de virada por 2 a 1 sobre o Porto nesta quinta-feira (19), Lionel Messi projetou o jogo contra o Palmeiras , na semana que vem, pela última rodada da fase de grupos do Mundial. E fez questão de elogiar o time de Abel Ferreira .

Na saída de campo após a partida, ele projetou o confronto. E destacou especialmente a história do Palmeiras:

— Agora temos pela frente o Palmeiras, um dos grandes do mundo . Vai ser outro jogo muito complicado — destacou.

— É o mais difícil do grupo , é o que jogou melhor e poderia ter vencido os dois jogos. Vamos lutar até o fim, sabendo que o Palmeiras tem grandes jogadores — afirmou.

O confronto da próxima segunda-feira (23), às 22h, em Miami, vai valer a liderança do Grupo A. Caso empatem a partida, os dois avançam para as oitavas de final, com o Palmeiras em primeiro lugar.