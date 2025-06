Messi passa em branco em seu último ato no Mundial de Clubes e fica a um gol de recorde de Pelé e Cristiano Ronaldo

Não foi por falta de tentativa, mas Lionel Messi passou em branco em seu último jogo pelo Mundial de Clubes. O Inter Miami foi goleado por 4 a 0, no domingo (29), em Atlanta, e o argentino não conseguiu balançar a rede, ficando a um gol de uma marca que apenas Pelé e Cristiano Ronaldo alcançaram.

Foram duas finalizações ao gol, além de uma cobrança de falta que ficou na barreira. Porém, o goleiro Donnarumma levou a melhor contra o jogador de 38 anos. Messi deixa o campeonato com um gol marcado, chegando a marca de seis na história do Mundial de Clubes — contabilizando as edições anteriores.

Os maiores artilheiros da competição são Pelé e CR7, com sete cada. O Rei do Futebol marcou todos pelo Santos, em três partidas disputadas, enquanto o português fez um pelo Manchester United e seis pelo Real Madrid.

Não foi apenas Messi que ficou no quase. Luis Suárez, ex-Grêmio, também tem seis gols em Mundiais. O uruguaio marcou um em 2025, e assim como o argentino, fez os outros cinco com a camisa do Barcelona.

Três jogadores ainda podem ultrapassar a marca de Pelé e Cristiano Ronaldo neste Mundial de Clubes. Salem Al-Dawsari, do Al-Hilal, e a dupla do Real Madrid, Vini Jr. e Valverde, todos com cinco gols, e pelo menos mais uma partida para disputar.

Veja a lista de maiores artilheiros do Mundial de Clubes (desde 1960)

7 gols

Pelé (Santos)

Cristiano Ronaldo (Manchester United e Real Madrid)

6 gols

Gareth Bale (Real Madrid)

Karim Benzema (Real Madrid e Al-Ittihad)

Alberto Spencer (Peñarol)

Lionel Messi (Barcelona e Inter Miami)

Luis Suárez (Barcelona e Inter Miami)

5 gols